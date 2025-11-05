Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ζητά επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) μετέφερε το αίτημα του εμπορικού κόσμου για άμεση επανενεργοποίηση της ρύθμισης των 120 δόσεων και των 48 δόσεων της πάγιας ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ που χάθηκαν, καθώς και για αύξηση του αριθμού των δόσεων, προκειμένου να διευκολυνθούν περισσότεροι επιχειρηματίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η οικονομική πίεση στις επιχειρήσεις έχει αυξηθεί δραματικά, καθώς το λειτουργικό κόστος – όπως ενέργεια, ενοίκια και τεχνολογικές αναβαθμίσεις – βρίσκεται σε συνεχή άνοδο. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις της αγοράς, όπως η εγκατάσταση νέων POS και συστημάτων πληρωμών.

Οι δυσκολίες αυτές οδηγούν πολλούς επαγγελματίες εκτός ρύθμισης του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να χάνουν την ασφαλιστική τους ικανότητα και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα μέλη των οικογενειών τους.

Ο Εμπορικός Σύλλογος προειδοποιεί ότι, αν δεν ληφθούν μέτρα, οι συνέπειες για την ελληνική οικονομία θα είναι σοβαρές. Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της χώρας και να εντείνει το κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ η μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των θέσεων εργασίας θα περιορίσει περαιτέρω τα δημόσια έσοδα.

Ο ΕΣΘ καλεί την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να ανταποκριθούν θετικά στο δίκαιο αίτημα του εμπορικού κόσμου, προχωρώντας στην επανενεργοποίηση των 120 και 48 δόσεων, αλλά και στην αναπροσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων, ως μέτρο στήριξης της επιχειρηματικότητας, διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυσης της οικονομικής σταθερότητας.