Μνημόνιο συνεργασίας του ΕΕΘ με το ΕΚΕΤΑ

Συνεχίζει τη δυναμική πορεία εξωστρέφειας και σύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία προς όφελος των 61.000 μελών του, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΕΕΘ κ. Κυριάκο Μερελή και τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Μπεκιάρη, μνημόνιο συνεργασίας των δυο φορέων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας, τη μεταφορά τεχνολογίας, την κατάρτιση και τη βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΕΘ, ενώ με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, τη διαδικασία χαιρέτισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης. Όπως ανέφερε «Στην Κυβέρνηση και στο Υπουργείο Ανάπτυξης πιστεύουμε ότι η καινοτομία έχει νόημα όταν συναντά την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Όταν η έρευνα γίνεται υπηρεσία προς τον πολίτη. Αυτή είναι και η εντολή που έχουμε από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Και, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, να πρωτοπορεί στη νέα εποχή και μέσα από τις μεγάλες συνέργειες. Με τη δρομολογούμενη συνεργασία του ΕΚΕΤΑ με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης θα ωφεληθούν κυρίως οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες μέλη σας. Για να μπορούν, μέσω πρωτοποριακών καινοτόμων λύσεων που το Κέντρο αναπτύσσει, να βρίσκουν την τεχνολογία που θέλουν -αλλά και τον ειδικό επιστήμονα που θα τους βοηθήσει».

Ο Πρόεδρος του ΕΕΘ κ. Κυριάκος Μερελής, αναφερόμενος στις προοπτικές που ανοίγονται μέσα από τη συγκεκριμένη συνεργασία, τόνισε «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ αποτελεί ορόσημο για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν κορυφαίο ερευνητικό φορέα για να φέρουμε την καινοτομία, την ψηφιακή αναβάθμιση και τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα των μελών μας. Στόχος μας είναι η πρακτική διασύνδεση της έρευνας με την αγορά εργασίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, αφού παρουσίασε στα μέλη Διοίκησης του ΕΕΘ το έργο του Κέντρου, επισήμανε μεταξύ άλλων «Το ΕΚΕΤΑ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα από το 2013 και 11ο στην Ευρώπη. Έχει 70 εκατ. ευρώ έσοδα με μόλις 5 εκατ. ευρώ κρατική χρηματοδότηση και παρουσιάζει αύξηση εσόδων 15%. Το 80% των εσόδων είναι από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και το 13% από συμβόλαια με τη βιομηχανία». Όπως εξήγησε, το ΕΚΕΤΑ επιθυμεί τη συνεργασία με φορείς που εκπροσωπούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς μπορεί να προσφέρει στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη τους.

Το μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Διοργάνωση «ανοιχτών θυρών» για τη δικτύωση και αλληλεπίδραση (matchmaking) επιχειρηματικών αποστολών μελών του ΕΕΘ, με ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια του ΕΚΕΤΑ.

– Δράσεις ανοιχτής καινοτομίας.

– Δημιουργία μητρώου και μηχανισμού υποστήριξης επιχειρηματικότητας των ερευνητών του ΕΚΕΤΑ.

– Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

– Συντονισμός ενεργειών από κοινού δικτύωσης και προβολής.

– Συμπράξεις για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων.

– Διαμόρφωση και προώθηση κοινών θέσεων πολιτικής.

– Υλοποίηση προγραμμάτων μεταξύ των φορέων.

– Επίδειξη ιδεών και ανάπτυξη πρωτοτύπων.

– Πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση.



