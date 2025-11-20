Η καμπάνια της Παπαστράτος για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων στα καπνικά προϊόντα – Snus και σακουλάκια νικοτίνης για μείωση της βλάβης στους ενήλικες

Με κεντρικό σύνθημα «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους» η εταιρεία καπνικών προϊόντων Παπαστράτος επιχειρεί να βάλει τέλος στη πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Οι βασικοί πυλώνες της καμπάνιας αυτής παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε εκδήλωση με θέμα «Εναλλακτικά προϊόντα καπνού και νικοτίνης – Καινοτομία, Επιστημονική Τεκμηρίωση και Υπευθυνότητα» που διοργάνωσε η επιστημονική ομάδα της Παπαστράτος σε γνωστό ξενοδοχείο απέναντι από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο περιθώριο της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης, όπως τα σακουλάκια καπνού snus, τα οποία έχουν λιγότερες βλαβερές επιπτώσεις από το τσιγάρο.

Από αριστερά προς δεξιά: Ο κ. Πανοτόπουλος, η κα Ψυλλάκη, ο κ. Καργαρώτος, ο κ. Ευσταθίου

«H αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης είναι ευθύνη όλων μας», υπογράμμισε στην τοποθέτησή του στο περιθώριο της εκδήλωσης ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος.

Οι τρεις πυλώνες της καμπάνιας

Όπως είπε, η καμπάνια της Παπαστράτος με τίτλο «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους» ξεπερνά το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σίγουρα δεν αποτελεί διαφήμιση, αφού «η προστασία των ανηλίκων δεν είναι ούτε τυπική συμμόρφωση ούτε θέμα επικοινωνίας. Είναι ζήτημα ουσίας και ευθύνης και μας αφορά όλους». «Βλέπουμε παιδιά κάτω των 18 ετών που καπνίζουν, αυτό είναι κάτι που ως κοινωνία δεν θα πρέπει να το ανεχόμαστε», επισήμανε ο κ. Καργαρώτος.

Ξεδιπλώνοντας την καμπάνια της Παπαστράτος εξήγησε πως βασίζεται σε τρεις πυλώνες με στόχο «να αλλάξει η φιλοσοφία σε όλα τα επίπεδα». Οι τρεις πυλώνες της πρωτοβουλίας έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των λιανοπωλητών, την ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας αλλά και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τον ασφαλή έλεγχο της ενηλικότητας.

Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εκστρατεία ενημέρωσης σε όλους τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών που πωλούν προϊόντα καπνού. Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής, θα ενημερώνονται για την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού και νικοτίνης σε ανήλικους αλλά και στους τρόπους για την πιστοποίηση της ενηλικότητας των υποψήφιων αγοραστών.

Παράλληλα, θα «τρέξει» μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών προκειμένου να αντιληφθούν και να εμπεδώσουν το πόσο σημαντικό είναι να συνδράμουν όλοι στην προσπάθεια αυτή.

Τέλος, στη μάχη της «εκστρατείας» για να μπει τέλος στη πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης μπαίνει και η τεχνολογία, όπου με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων θα πιστοποιείται η ενηλικότητα κάποιου που επιχειρεί να αγοράσει προϊόντα καπνού.

Τέλος ο κ. Καργαρώτος τόνισε το μείζον αυτό ζήτημα δεν αποτελεί θέμα μόνο των λιανοπωλητών αλλά αφορά την κοινωνία στο σύνολό της.

Snus και σακουλάκια νικοτίνης στη μάχη για τη μείωση της βλάβης από το τσιγάρο

Για τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης που καταναλώνονται από το στόμα μίλησε στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Ειδικός Παθολόγος και Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νόσων ΤΥΠΕΤ, Σταμάτης Ευσταθίου.

Όπως είπε, πρόκειται για εναλλακτικά προϊόντα στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα.

Σε ό,τι αφορά στο snus, εξήγησε πως «είναι σακουλάκι καπνού για χρήση από το στόμα χωρίς καύση, γεγονός που περιορίζει δραστικά την παραγωγή και την έκθεση σε τοξικές και καρκινογόνες ουσίες». Σύμφωνα με τον κ. Ευσταθίου, οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι η συνολική τοξικότητα είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με το κάπνισμα. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως και το snus δεν είναι εντελώς ακίνδυνο αφού περιέχει νιτροζαμίνες και μπορεί να προκαλέσει τοπικούς στοματικούς ερεθισμούς.

Ανέφερε μάλιστα το παράδειγμα χωρών όπως η Σουηδία και η Νορβηγία λέγοντας πως «Η μακροχρόνια χρήση του snus στη Σουηδία και τη Νορβηγία έχει συνδεθεί με μείωση των ποσοστών καπνίσματος και θνησιμότητας από νοσήματα που σχετίζονται με αυτό, όπως ο καρκίνος του πνεύμονα».

Στη συνέχεια ο κ. Ευσταθιού αναφέρθηκε στα σακουλάκια νικοτίνης (nicotine pouches) τα οποία δεν περιέχουν φύλλα πραγματικού καπνού, ούτε τις ουσίες που αυτός περιέχει, αλλά μόνο νικοτίνη σε φαρμακευτική βάση, η οποία απορροφάται μέσω του στοματικού βλεννογόνου. «Τα πρώτα επιστημονικά ευρήματα δείχνουν ότι τα προϊόντα αυτά εμφανίζουν ακόμη χαμηλότερα επίπεδα επιβλαβών ουσιών, ενώ εργαστηριακές δοκιμές υποδεικνύουν περαιτέρω μείωση των βιολογικών επιπτώσεων σε κυτταρικό επίπεδο, συγκριτικά τόσο με τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού όσο και με τα σακουλάκια καπνού (snus)». Τόνισε όμως πως οι επιπτώσεις τους στη δημόσια Υγεία σε βάθος χρόνου είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

«Στο πλαίσιο της μείωσης της βλάβης από το κάπνισμα, τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού και νικοτίνης για χρήση από το στόμα μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική επιλογή για ενήλικους καπνιστές που δεν διακόπτουν το κάπνισμα», σημείωσε ο κ. Ευσταθίου.

Άκρως βλαβερό το τσιγάρο και για το περιβάλλον

«Η συσσώρευση απορριμμάτων από προϊόντα καπνού σε αστικές και παράκτιες περιοχές αποτελεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα», υπογράμμισε στην τοποθέτησή της η Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείου Κρήτης, Ελευθερία Ψυλλάκη, η οποία αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των αποτσίγαρων και των ράβδων καπνού στο υδάτινο περιβάλλον.

Όπως μάλιστα τόνισε, πρόσφατές μελέτες έφτασαν στο συμπέρασμα πως «το 77% των τσιγάρων που καταναλώνονται παγκοσμίως απορρίπτονται αλόγιστα στο περιβάλλον, καθιστώντας τα αποτσίγαρα το πιο διαδεδομένο στερεό απόβλητο στις αστικές περιοχές».

Σύμφωνα με την κα Ψυλλάκη, τα χρησιμοποιημένα προϊόντα καπνού, αφού απορριφθούν, καταλήγουν στη θάλασσα και στις παραλίες, «κάνοντας τα αποτσίγαρα τα πιο κοινά απορρίμματα που συλλέγονται σε δράσεις καθαρισμού παραλιών παγκοσμίως κάθε χρόνο και το δεύτερο πιο κοινό απόβλητο που εντοπίζεται στις παραλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Τα αποτσίγαρα αποτελούνται από τον καπνό, το φίλτρο και το χαρτί. Εάν και κάθε μέρος εγείρει διαφορετικές περιβαλλοντικές ανησυχίες, οι ανησυχίες επικεντρώνεται κυρίως στην αδυναμία του φίλτρου να βιοαποδομηθεί αλλά και στην ικανότητά του να απελευθερώνει μικροπλαστικές ίνες στο υδάτινο περιβάλλον».

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης σε μελέτες που επέτρεψαν την ανίχνευση και τον προσδιορισμό των τοξικών ενώσεων που σχηματίζονται κατά τη διαδικασία καύσης των συμβατικών τσιγάρων και θέρμανσης των ράβδων καπνού και σύμφωνα με τις οποίες αν και οι θερμαινόμενες ράβδοι καπνού απελευθερώνουν σχετικά μεγαλύτερο ποσοστό ανόργανων μετάλλων από τα συμβατικά, είχαν σαφώς μειωμένη τοξικότητα έναντι των συμβατικών.

«Το κάπνισμα παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας κινδύνου για μια σειρά χρόνιων νοσημάτων»

«Το κάπνισμα ακόμη και σήμερα, παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα παράγοντας κινδύνου για μια σειρά χρόνιων νοσημάτων», υπογράμμισε από πλευράς του ο Παθολόγος- Διατροφολόγος, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης της Παχυσαρκίας του Μεταβολισμού και των Διαταραχών Διατροφής, Γεώργιος Πανοτόπουλος, ο οποίος και συντόνισε τη συζήτηση στην εκδήλωση που διοργάνωσε η επιστημονική ομάδα της Παπαστράτος.

Ο κ. Πανοτόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί η πρόσβαση των ανήλικων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης ενώ αναφέρθηκε και στα εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης για χρήση από το στόμα και στάθηκε στο παράδειγμα της Σουηδίας με τη χρήση του snus.

Τέλος, στάθηκε στις επιπτώσεις των προϊόντων καπνού στο υδάτινο περιβάλλον υπογραμμίζοντας την ανάγκη να «μελετήσουμε τις επιπτώσεις της απόρριψης των τσιγάρων».