H ΕΚΤ αποφασίζει για τα επιτόκια υπό την απειλή της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη σημερινή της συνεδρίαση, καθώς καλείται να αξιολογήσει το μέγεθος του πληθωριστικού σοκ που θα προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 2% σήμερα (Πέμπτη) – επίπεδο στο οποίο βρίσκεται από τον περασμένο Ιούνιο – σύμφωνα με ομόφωνη έρευνα του Bloomberg. Ενώ οι περισσότεροι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του έτους, οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε τουλάχιστον μία αύξηση.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή πυροδοτούν φόβους ότι μια νέα ανοδική τάση του πληθωρισμού θα ακολουθήσει την απότομη αύξηση των τιμών του 2022 – μια προοπτική που βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, καθώς οι κορυφαίες κεντρικές τράπεζες του κόσμου συνεδριάζουν αυτή την εβδομάδα.

Έρευνα του Bloomberg έδειξε ότι μόνο το 7% των ερωτηθέντων αναμένει μια κίνηση έως τον Δεκέμβριο και λιγότερο από το ένα τρίτο προβλέπει κάποια σύσφιξη έως το τέλος του επόμενου έτους. Αυτό τους φέρνει σε αντίθεση με τις αγορές, οι οποίες εκτιμούν ότι θα υπάρξει αύξηση 0,25% στο επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25% μέχρι τον Ιούλιο και ότι υπάρχει πιθανότητα 75% για μια άλλη αύξηση στο 2,5% μέχρι το τέλος του έτους.

Η διάρκεια του πολέμου με το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, με τους ερωτηθέντες να προβλέπουν ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα είναι βραχύβιος.