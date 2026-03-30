Fuel Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Τα πέντε βήματα για τις αιτήσεις, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Το fuel pass και η επιδότηση στο diesel κίνησης είναι για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο

Εν αναμονή των αιτήσεων για την καταβολή του fuel pass βρίσκονται εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων που βλέπουν τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται συνεχώς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το fuel pass είναι ένα από τα τέσσερα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την επιστροφή του fuel pass, την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία, καθώς και μειώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αλλά και παρεμβάσεις για τη στήριξη των αγροτών.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το fuel pass να ανοίξουν αυτή την εβδομάδα ενώ όπως είπε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, «παρόλο που μεσολαβεί Μεγάλη Εβδομάδα, εμείς ιδανικά θα θέλαμε οι πληρωμές να γίνουν μέχρι το Πάσχα και μάλιστα, με μία κίνηση για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, η πλατφόρμα στο gov.gr προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία σήμερα ή αύριο. Στόχος είναι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews.

Τι ισχύει για το Fuel Pass

Σε εφαρμογή τίθεται το νέο πρόγραμμα επιδότησης καυσίμων Fuel Pass, με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος μετακίνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί ή με καταβολή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η επιδότηση αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 36 λεπτά ανά λίτρο, με το συνολικό όφελος να εκτιμάται υψηλότερο σε σχέση με μια ενδεχόμενη οριζόντια μείωση του ΕΦΚ.

Με βάση μέση κατανάλωση 70 λίτρων τον μήνα, το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα, για το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν σε περίπτωση που οι δικαιούχοι επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας. Όσοι δηλώσουν iban για καταβολή χρημάτων, θα λάβουν 10 ευρώ λιγότερα, δηλαδή 40 στην ηπειρωτική Ελλάδα και 50 στη νησιωτική.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για οικογένειες με παιδιά, στα πρότυπα του προγράμματος «Σπίτι μου 2». Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μέτρο καλύπτει περίπου τα 3 από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Συνοπτικά, η επιδότηση μέσω fuel pass διαμορφώνεται ως εξής:

– Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

– Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών), φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός της εβδομάδας, ενώ οι πρώτες πληρωμές τοποθετούνται χρονικά στα μέσα Απριλίου σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά την εξειδίκευση των μέτρων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση fuel pass 2026 θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας στο gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet

Επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων

Δήλωση κύριας κατοικίας

Επιλογή τρόπου πληρωμής (IBAN ή ψηφιακή κάρτα)

Οριστική υποβολή αίτησης

Diesel κίνησης

Στη δέσμη μέτρων περιλαμβάνεται και η επιδότηση του diesel κίνησης, με στόχο τον περιορισμό του κόστους μεταφοράς και, κατ’ επέκταση, τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, η αύξηση της τιμής του diesel επηρεάζει άμεσα το συνολικό κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα, μετακυλίοντας τις επιβαρύνσεις στον καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, το diesel κίνησης επιδοτείται στην αντλία με 16 λεπτά ανά λίτρο, ώστε το τελικό όφελος για τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, να φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου για το δίμηνο εκτιμάται στα 106 εκατομμύρια ευρώ, ενώ βασικός στόχος είναι όχι μόνο η άμεση ελάφρυνση των οδηγών, αλλά και η αποτροπή περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές βασικών προϊόντων.

Διπλή επιδότηση για τα diesel

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διευκρίνιση ότι οι οδηγοί πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια λαμβάνουν διπλή ενίσχυση.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ, επωφελούνται τόσο από το Fuel Pass όσο και από την επιδότηση στην αντλία, η οποία ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο. Η διπλή αυτή ενίσχυση αποτελεί βασικό στοιχείο του μέτρου, καθώς δίνεται έμφαση στο diesel λόγω της αυξημένης χρήσης του στην παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και των μεγαλύτερων αυξήσεων που έχει καταγράψει σε σχέση με τη βενζίνη.