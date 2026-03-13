Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet, πώς θα γίνει η πληρωμή

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του TAXISnet για τις φορολογικές δηλώσεις, με περίπου 8,5 εκατομμύρια φορολογουμένους να καλούνται να καταθέσουν τη δήλωσή τους.

Η φορολογική διοίκηση έχει δημοσιοποιήσει τα νέα έντυπα της δήλωσης (Ε1, Ε2 και Ε3), τα οποία περιλαμβάνουν αλλαγές που αφορούν μισθωτούς, νέους φορολογουμένους αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι προσεκτικοί με τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία, παρότι έχουν μειωθεί, αποτελούν ακόμα παγίδα.

Κάθε χρόνο περίπου ένας στους τέσσερις φορολογουμένους φορολογείται όχι με βάση τα πραγματικά του εισοδήματα, αλλά σύμφωνα με τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνει.

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 θα ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου. Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται να αναρτηθούν και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Πώς θα πληρωθεί ο φόρος

Ο φόρος εισοδήματος θα εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Για όσους επιλέξουν να πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, προβλέπονται εκπτώσεις που διαμορφώνονται κλιμακωτά.

Συγκεκριμένα, 4% έκπτωση για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 30 Απριλίου, 3% έκπτωση για δηλώσεις έως τις 15 Ιουνίου, 2% έκπτωση για δηλώσεις έως τις 15 Ιουλίου.

Φορολογικές δηλώσεις: 1,5 εκατ. προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Σημαντικός αριθμός φορολογικών δηλώσεων θα εμφανιστεί συμπληρωμένος στο σύστημα, καθώς περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες στην πλατφόρμα του TAXISnet.

Εάν οι φορολογούμενοι δεν πραγματοποιήσουν καμία αλλαγή, οι δηλώσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν αυτόματα έως τις 27 Απριλίου.

Παρά την προσυμπλήρωση, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά βασικά στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, τα εισοδήματα από ενοίκια που μεταφέρονται από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια στο έντυπο Ε2 και στη συνέχεια στο Ε1 αλλά και οι χρηματικές δωρεές από συγγενείς πρώτου βαθμού, που έχουν δηλωθεί μέσω της πλατφόρμας myProperty.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν τα τεκμήρια διαβίωσης είναι υψηλότερα από τα δηλωθέντα εισοδήματα. Τότε, οι φορολογούμενοι μπορεί να χρειαστεί να δηλώσουν ανάλωση κεφαλαίου από προηγούμενα έτη για να καλύψουν τη διαφορά.

Παράλληλα, σημαντικός είναι και ο έλεγχος των κωδικών 049 και 050, που αφορούν τις ηλεκτρονικές δαπάνες για τη διατήρηση του αφορολόγητου.

Τέλος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα παιδιά έχουν δηλωθεί σωστά ως προστατευόμενα μέλη, καθώς επηρεάζει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του φόρου.