Financial Times: Πρόωρη αποχώρηση από την ΕΚΤ εξετάζει η Λαγκάρντ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της στη θέση, τον Οκτώβριο του 2027, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για τις προθέσεις της.

Κατά το δημοσίευμα αυτό, η κ. Λαγκάρντ θέλει να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου του 2027 στη Γαλλία και θέλει επίσης να διευκολύνει τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρει νέο επικεφαλής του ευρωπαϊκού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος.

Ο κ. Μακρόν ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του την επόμενη χρονιά και δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για το κορυφαίο αξίωμα στη Γαλλία.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Η ΕΚΤ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο.

Προτού αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ ήταν γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2011-2019), ενώ είχε επίσης διατελέσει υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

