Εύσημα από το ΔΝΤ στην Ελλάδα: “Από τις καλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης”, λέει η Γκεοργκίεβα

Στις καλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης κατέταξε την Ελλάδα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Μιλώντας σε εκδήλωση του ΔΝΤ ενόψει της Εαρινής Συνόδου, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε για άλλη μια φορά εκτενώς στην πορεία της Ελλάδας μετά την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, σημειώνοντας ότι η χώρα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης οικονομικής προσαρμογής.

Όπως υπογράμμισε η επικεφαλής του ΔΝΤ, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα αποδεικνύει πως η πολιτική βούληση και η συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρή ανάκαμψη και βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, επισημαίνοντας ότι η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup ενισχύει την εικόνα αξιοπιστίας της χώρας.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον ενισχυμένη παρουσία στον πυρήνα των ευρωπαϊκών οικονομικών αποφάσεων και εξελίξεων.

Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία ως παραδείγματα ανάκαμψης

Εκτός από την Ελλάδα η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε και σε άλλες χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης της ευρωζώνης, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, τονίζοντας ότι σήμερα συγκαταλέγονται στις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

«Βρέθηκαν σε μια τεράστια κρίση, την κρίση της ευρωζώνης. Είμαι πολύ ευγνώμων στις ομάδες μας στο ΔΝΤ για τη δουλειά που έκανε το Ταμείο με αυτές τις χώρες. Και δείτε τις τώρα: είναι από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και πώς το κατάφεραν; Σφίγγεις τα δόντια, κάνεις τα δύσκολα, παίρνεις τους ανθρώπους μαζί σου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολούθησαν οι χώρες αυτές.

Στο ίδιο πλαίσιο, η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι η επιτυχία των χωρών αυτών βασίστηκε στην αποφασιστικότητα για δύσκολες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Όπως σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σημερινή εικόνα της Ελλάδας και η παρουσία της σε ηγετικούς ευρωπαϊκούς θεσμούς αποδεικνύουν ότι «η πολιτική βούληση, η δέσμευση και η ικανότητα να κάνεις δύσκολες μεταρρυθμίσεις αποδίδουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Το γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου παίρνει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγαν και δάγκωναν το 10 μηνών κοριτσάκι στον Πύργο – Τι είπε στους αστυνομικούς η μητέρα του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Στο Γηροκομείο Αθηνών ο Κ. Μητσοτάκης και η κόρη του Σοφία – Αντάλλαξαν δώρα για το Πάσχα με τους ηλικιωμένους

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 8 ώρες πριν

Μεγάλη Παρασκευή: Τι συμβολίζει στην Ορθοδοξία – Ο Επιτάφιος και τα έθιμα ανά την Ελλάδα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τα λείψανα 41 Ρώσων

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κατερίνα Νοτοπούλου: Όταν έχασα την ακοή μου το βίωσα σαν εφιάλτη, βασίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά