MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, εν μέσω ελπίδων για επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο στο Παρίσι ενισχύθηκε κατά 1,32%, στη Φρανκφούρτη κατά 1,68%, στο Λονδίνο κατά 0,83% και στο Μιλάνο κατά 1,34%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

