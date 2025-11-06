Exxon και Hellenic Energy ανακοίνωσαν την έναρξη γεωτρήσεων – Δείτε live τη Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια

Με επίσημες ανακοινώσεις από τις Exxon Mobil και Hellenic Energy για έναρξη γεωτρήσεων στην Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα (06/11) η 6η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ και κολοσσών της ενέργειας.

Το deal ισχυροποιεί την συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας και αφορά την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο και είναι η πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στη χώρα μετά από περίπου 40 χρόνια. Οι υπογράφοντες ήταν ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil Τζον Αρντιλ, ο επικεφαλής της Energean Μαθιός Ρήγας και ο CEO της Hellenic Energy, Ανδρέα Σιάμισιης.

«Έχουμε ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την επεκτείνουμε στην Ελλάδα», τόνισε στην ομιλία του ο κ. Αρντιλ ο οποίος στάθηκε επίσης στη σημασία της εκμετάλλευσης εγχώριων πηγών ενέργειας για τη μείωση του κόστους, την ασφάλεια εφοδιασμού, την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη.

Ο κ. Μαθιός δήλωσε υπερήφανος για τη συμμετοχή της αμερικανικής πολυεθνικής στο «οικόπεδο 2» στο οποίο, όπως σημείωσε, «εργαζόμαστε από το 2020 και έχει την προοπτική να κάνει την Ελλάδα ανεξάρτητη. Με την στήριξη των ΗΠΑ θα κάνουμε την πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, είναι καιρός η Ελλάδα να βρει τις δικές της πηγές εφοδιασμού με φυσικό αέριο». Προσδιόρισε δε χρονικά τη γεώτρηση στο 2026-2027.

Ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το «οικόπεδο 2» είναι το πιο ώριμο και περνά στην επόμενη φάση εξερεύνησης. Έκανε επίσης λόγο για μεγάλο βήμα τόσο για την Κοινοπραξία αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρώπη συνολικά.

Από την Τετάρτη εξάλλου βρίσκονται στη χώρα μας και συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός Εσωτερικών και «τσάρος της ενέργειας» της κυβέρνησης Τραμπ, Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγας, και ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

Μαζί τους βρίσκονται ηγετικά στελέχη των εταιρειών Cheniere Energy, ExxonMobil, ConocoPhillips, Venture Global LNG, αλλά και τεχνολογικών κολοσσών όπως η Amazon και η Google.

Δείτε live εικόνα:

Παπασταύρου: Οι Exxon Mobil και Chevron ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις

Πριν από τις ανακοινώσεις, ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα προσθέτοντας πως «δουλεύουμε σκληρά για τις απαραίτητες υποδομές».

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι στόχος είναι «να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή», ότι η παρουσία πετρελαϊκών εταιρειών όπως οι Exxon Mobil και Chevron ενισχύουν τις ελληνικές θέσεις, ενώ υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα παραχωρήσεων της Λιβύης προσαρμόζεται στη μέση γραμμή.

Στην ίδια συζήτηση, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. «Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθέματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου από τη Ρωσία στη Δυτική Ευρώπη, με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος. Κάθε κυβικό ρωσικού αερίου που δεν θα διοχετευθεί στην Ευρώπη θα μείνει στο έδαφος και δεν θα χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν. Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές».