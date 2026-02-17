ΕΝΦΙΑ 2026: Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις έως 20% – Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τον μισό φόρο

Αντίστροφη μέτρηση για τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2026. Η ΑΑΔΕ «κλειδώνει» το Ε9 στις 19 Φεβρουαρίου. Ποιοι κερδίζουν έκπτωση 20% έως 50% και πότε λήγει η πρώτη δόση.

Στην τελική ευθεία για την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ εισέρχεται η ΑΑΔΕ, με την εφαρμογή του Ε9 να παραμένει εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του φόρου για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

Τα νέα «ραβασάκια» αναμένεται να αναρτηθούν εντός του Μαρτίου, ενώ η εξόφληση θα γίνει σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του επόμενου μήνα και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027, όπως αναφέρει το naftemporiki.gr.

Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις έως 50%

Φέτος ενεργοποιούνται σημαντικές ελαφρύνσεις για χιλιάδες φορολογούμενους:

Μείωση 50%: Αφορά ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 σε παραμεθόριες περιοχές εκτός Αττικής). Το μέτρο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα, ενώ από το 2027 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή.

Χαμηλά εισοδήματα: Έκπτωση 50% δικαιούνται όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 9.000€ (με προσαυξήσεις), κτίσματα έως 150 τ.μ. και αξία περιουσίας έως 85.000€ (για άγαμους).

Ασφάλιση ακινήτου: Έκπτωση έως 20% για όσους πρόλαβαν να δηλώσουν την ασφάλιση της κατοικίας τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Ημιτελή κτίσματα: Έκπτωση 60% για κενά ημιτελή κτίσματα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή έχουν εργοταξιακό ρεύμα.

Πλήρης απαλλαγή και αυξήσεις

Από την καταβολή του φόρου απαλλάσσονται πλήρως οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία (άνω του 80%), υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 12.000€ και τα ακίνητά τους τα 150 τ.μ. Επίσης, εκτός ΕΝΦΙΑ μένουν ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί αποδεδειγμένα από φυσικές καταστροφές.

Στον αντίποδα, αυξημένο φόρο θα δουν όσοι:

Απέκτησαν ακίνητα το 2025 (αγορά, δωρεά, κληρονομιά). Προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων. Απέκτησαν νέα εμπράγματα δικαιώματα (ψιλή κυριότητα, επικαρπία).

Μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών τον Μάρτιο, η εφαρμογή του Ε9 θα ανοίξει ξανά για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.