ΑΑΔΕ: Διακοπή της εφαρμογής Ε9 για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2026 την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ενόψει της έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει τους φορολογουμένους για προσωρινές αλλαγές στη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών που αφορούν τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Οι ρυθμίσεις αυτές της ΑΑΔΕ είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της έκδοσης και ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, αλλά και για την σωστή λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ ενημερώνει για τα παρακάτω: