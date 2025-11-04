MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Κομοτηνή ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου

|
THESTIVAL TEAM

Εγκαινιάζεται σήμερα στην Κομοτηνή ο σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου, έργο που υποστηρίζει αποφασιστικά τη στρατηγική της χώρας για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως βασικού διαύλου εφοδιασμού της ΝΑ Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Το έργο, συνολικού κόστους 134 εκατ. ευρώ ενισχύει τις δυνατότητες εξαγωγών φυσικού αερίου από το ελληνικό σύστημα προς τις χώρες της περιοχής (Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία) και κατ’ επέκταση τις προοπτικές ανάπτυξης του λεγόμενου «κάθετου διαδρόμου» εφοδιασμού της περιοχής με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο -που δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες εφοδιασμού για τις χώρες- μέλη της ΕΕ στην περιοχή), και στις παραμονές της συνεδρίασης στην Αθήνα (την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή) της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), με συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Βασικό θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση θα είναι οι επενδύσεις για τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται, προκειμένου να προχωρήσει η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αύξηση της τροφοδοσίας της περιοχής με υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κομοτηνή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 19 ώρες πριν

Παρουσία Βαρθολομαίου οι επετειακές εκδηλώσεις της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Στις 11,6% η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου – Που κινούνται οι αναποφάσιστοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ: Το “πάρτι” σε κερκίδα και αγωνιστικό χώρο από την παρακάμερα της ΠΑΕ – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Όρκες καταγράφηκαν να σκοτώνουν λευκούς καρχαρίες αναποδογυρίζοντάς τους για να αφαιρέσουν το συκώτι τους – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Φιντάν: Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά στις διεθνείς προσπάθειες για την ειρήνη στη Γάζα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Δημογλίδου για το μακελειό στα Βορίζια: Υπήρχαν πολλά περιστατικά μεταξύ των δύο οικογενειών στο παρελθόν