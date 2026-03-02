MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 6 Μαρτίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνολικά 73.597.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 87.640 δικαιούχους, από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 3 Μαρτίου θα καταβληθούν 297.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για πληρωμή εξωϊδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

– Στις 5 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.300.000 σε 32.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

– Από τις 2 Μαρτίου έως τις 6 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

22.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η Εύη Βατίδου δημοσίευσε βίντεο με τον Αλέξη Κούγια: Πέρασε ένας χρόνος, έγραψε για τον θάνατό του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ τίμησε τους 7 νεκρούς οπαδούς του στην επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Τουλάχιστον εννέα νεκροί από χτύπημα ιρανικού πυραύλου έξω από την Ιερουσαλήμ

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Έρχεται αύξηση τιμών στο φυσικό αέριο αφού η κρίση στο Ιράν απειλεί με τη χειρότερη διαταραχή από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: Η ανάρτηση της για την κόρη της Μάρθη – “Υπόσχεση σου δίνω ότι δεν θα κουραστώ ποτέ”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Σκιάθος: Βραβεύτηκε ο καπετάνιος που πάλεψε με τα κύματα για να μεταφέρει άρρωστο παιδί