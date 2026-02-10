ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέο deal στη Θεσσαλονίκη – Εξαγόρασε τα σούπερ μάρκετ “Αγορά Ναταλί”

Το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει τη δυναμική του πορεία, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας. Πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά των σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί» στη Θεσσαλονίκη, προσθέτοντας 12 καταστήματα στο δίκτυο franchise της εταιρείας.

«Με σταθερή επένδυση σε υποδομές, τεχνογνωσία και συνεργασίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο επιχειρηματικό οικοσύστημα που δίνει προοπτική μακροχρόνιας ανάπτυξης στους συνεργάτες της» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σήμερα, το δίκτυο franchise της ΑΒ Βασιλόπουλος αριθμεί πάνω από 400 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συνεργασία άνω των 250 επιχειρηματιών.

Η επένδυση στα σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί», με τζίρο 9 εκατ. ευρώ το 2024, έρχεται να ενισχύσει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δίκτυο franchise της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και να τονώσει την ανοδική του πορεία.

Για το 2026, η στρατηγική ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος προβλέπει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με έμφαση σε αστικές και τουριστικές περιοχές.

Σημειώνεται ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο franchise στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ και προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συνεργασίας: από την επιλογή και αξιολόγηση του ακινήτου, τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του καταστήματος, έως την εκπαίδευση των ομάδων και τη συνεχή λειτουργική καθοδήγηση.