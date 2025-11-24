Από σήμερα καταβάλλεται η ενίσχυση 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους – Ποιοι οι δικαιούχοι

Από σήμερα Δευτέρα 24/11 αναμένεται να ξεκινήσει καταβολή των ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε χθες το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τις 24 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Η ενίσχυση των 250 ευρώ καθιερώνεται πλέον ως μόνιμο, ετήσιο επίδομα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, σε μια προσπάθεια στήριξης των πιο ευάλωτων ομάδων απέναντι στην ακρίβεια και τις αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Το ποσό θα καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, μέσω των στοιχείων που διαθέτουν η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ.

Το μέτρο αφορά όλους τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας), καθώς και τους ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ. Για τα ζευγάρια συνταξιούχων που πληρούν και οι δύο τις προϋποθέσεις, το βοήθημα διπλασιάζεται, φτάνοντας συνολικά τα 500 ευρώ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι:

Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως 31/12/2024 (με εξαίρεση όσους λαμβάνουν αναπηρικές συντάξεις ή επιδόματα).

Έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 14.000 € ή οικογενειακό έως 26.000 €.

Διαθέτουν ακίνητη περιουσία έως 200.000 € (άγαμοι) ή 300.000 € (έγγαμοι).

Δεν εργάζονται και δεν έχουν σημαντικά πρόσθετα εισοδήματα.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται αυτόματα από τα συστήματα της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός του επιδόματος μένουν:

Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη έως το τέλος του 2024 (εκτός όσων λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη/επιδόματα).

Συνταξιούχοι που εργάζονται ή έχουν εισόδημα από απασχόληση.

Όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια.

Όσοι έχουν υψηλή προσωπική διαφορά, που ανεβάζει το φορολογητέο εισόδημά τους πάνω από τα προβλεπόμενα όρια.

Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως,, επίσης από σήμερα θα βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν οι συνταξιούχοι τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.