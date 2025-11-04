Ξέσπασε ο Κούτρας για τη δολοφονία στη Χαλκίδα: “Είμαστε ζώα, 20 χρονών παιδί να σφάζεται για μια κ…ομάδα;” – Δείτε βίντεο

Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης τα όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο κέντρο της Χαλκίδας.

Εκεί όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μέχρι τώρα έχουν δει το φως της επικαιρότητας, έλαβε χώρα συμπλοκή με οπαδικό πρόσημο ανάμεσα σε δύο ολιγομελείς παρέες νέων. Αποτέλεσμα αυτής, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ενός 20χρονου, ο οποίος κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οι πρωινές εκπομπές, όπως ήταν λογικό, εστίασαν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ανάμεσα σε αυτές και η εκπομπή «Αταίριαστοι», στην οποία ο -εκ των παρουσιαστών- Χρήστος Κούτρας προέβη σε έναν οργισμένο μονόλογο:

«Κι εγώ οπαδός είμαι και τα παιδιά μας οπαδοί είναι. Δεν ξέρω ποιος ανθρώπινος νους χωράει να φεύγει ένα παιδί για μία ομάδα. Για την ομάδα; Όχι ρε φίλε! Είναι δυνατόν να μαχαιρώνονται παιδιά 20 ετών για τις ομάδες;», ξέσπασε σε πρώτο στάδιο, ενώ η συνέχεια ήταν εξίσου καταγγελτική:

«Οι γονείς του θάβουν 20 χρονών παιδί… Έλεος! Είμαστε ζώα, δεν είναι κοινωνία αυτή, είναι αμαρτία. 20 χρονών παιδί να φεύγει από τη ζωή για μια κ…ομάδα; Είναι δυνατόν; Να σφάζεις άνθρωπο για μια ομάδα; Είμαστε γονείς και πονάμε κι εμείς…».

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα με το ξέσπασμα του Χρήστου Κούτρα: