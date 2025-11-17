Ξέσπασε ο Άρης Πορτοσάλτε: Εκφυλισμός του Πολυτεχνείου η συμμετοχή του Πάνου Ρούτσι

Ο Άρης Πορτοσάλτε επέλεξε να σχολιάσει τη συμμετοχή του Πάνου Ρούτσι σε εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το περασμένο Σάββατο, ανακαλώντας στην επικαιρότητα τη δημόσια διαμάχη για τον σεβασμό και τη μνήμη των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε την παρουσία του πατέρα του αδικοχαμένου παιδιού ως «εκφυλισμό της επετείου», ισχυριζόμενος ότι η εκδήλωση δεν σχετίζεται με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

«Ο καθένας μπορεί να πάει σε μια εκδήλωση αλλά θέλω να πω ότι η εκμετάλλευση… Κάποια αριστερά κομμάτια της κοινωνίας ψάχνουν να κρατηθούν από οτιδήποτε. Το να εκμεταλλευτούμε τον πατέρα του αδικοχαμένου παιδιού δεν έχει καμιά σχέση με το Πολυτεχνείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο σχόλιο του κ. Πορτοσάλτε προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα ενημέρωσης, με πολλούς να επισημαίνουν πως η κριτική του όχι μόνο απομακρύνει το κοινό από την ουσία της μνήμης της εξέγερσης, αλλά και υπονομεύει τον δημόσιο διάλογο για σεβασμό προς τα θύματα.

