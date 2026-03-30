Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος κατά του Μάνεση: “Είναι κατάπτυστο, πάνω στους νεκρούς μπλακ χιούμορ; Ξεφτιλιζόμαστε με τέτοια συγγνώμη”

Έξαλλος έγινε σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Αιτία ήταν το σχόλιο που έκανε ο Νίκος Μάνεσης για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών, που σήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί του Σαββάτου, ο Νίκος Μάνεσης είπε: «Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα και δεν είναι και διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο αυτή την περίοδο, τι να κάνουμε;».

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο Νίκος Πλακιάς προχώρησε σε μια οργισμένη ανάρτηση, με τον παρουσιαστή να απαντά το πρωί της Κυριακής: «Έκανα μπλακ χιούμορ. Αν αυτό ενοχλεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στον αέρα του “Buongiorno”: «Είναι μερικοί που έχουν ζηλέψει τον Πορτοσάλτε, την πορεία και το ήθος του. Κρίμα, εγώ τον γνωρίζω τόσα χρόνια και με εκτίμηση. Κρίμα! Είναι κατάπτυστο αυτό που είπε, κατάπτυστο!

Να κατεβάσει το κεφάλι κάτω ο Μάνεσης, να πάρει ένα μήνα αναρρωτική, να σκεφτεί με τον εαυτό του και να προσέχει αυτά που λέει. Δεν ήταν μπλακ χιούμορ, ήταν μπλακ ειρωνεία απέναντι σε νεκρούς! Δεν κρατάω τη συγγνώμη του, όχι. Ποια συγγνώμη; Μπλακ χιούμορ; Πάνω στους νεκρούς μπλακ χιούμορ; Ποια συγγνώμη; Ξεφτιλιζόμαστε με τέτοιες συγγνώμες».

