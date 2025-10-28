MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: “Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας”

|
THESTIVAL TEAM

Στην εκπομπή του Open, “10 παντού”, μίλησε ζωντανά την Τρίτη (28/10) ο γνωστός μελισσοκόμος, Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, ο μελισσοκόμος βγήκε στην ίδια εκπομπή και η εμφάνισή του έγινε viral, αφού η Μίνα Καραμήτρου αιφνιδιάστηκε στον αέρα όταν τον είδε και “πάλευε” με κάθε τρόπο να μη γελάσει.

Για την στάση της υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις στα socila media, με κάποιους χρήστες να την καταλαβαίνουν και άλλους να θωρούν την συμπεριφορά της προσβλητική προς τον καλεσμένο της, καθώς δείχνει να τον κοροϊδεύει.

Η παρεξήγηση που πήγε να δημιουργηθεί αναμεσά τους ωστόσο λύθηκε, αφού η Μίνα Καραμήτρου επικοινώνησε μετά το περιστατικό με τον Αλέξανδρο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έκανε την αποκάλυψη στον αέρα της εκπομπής.

“Να πω κάτι εγώ. Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου. Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι’ αυτό το λόγο έχετε σεβασμό από μένα. Το ότι καταφέρατε αυτό και στην ηλικία που είμαι, σεβασμός. Στα 53 μου” είπε αρχικά η Μίνα Καραμήτρου.

Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος από την πλευρά του ανέφερε: “Η αλήθεια είναι κι εγώ ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας. Χάρηκα και σας το αναγνωρίζω αυτό, το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας, είναι σπουδαίο και να τα διορθώνουμε ακόμα πιο σπουδαίο. Χαίρομαι πολύ που μου είπατε ότι αυτή τη φορά θα μου δώσετε και περισσότερο χρόνο”.

Δείτε το βίντεο

Μίνα Καραμήτρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Σαμαράς για την 28η Οκτωβρίου: Να φανούμε αντάξιοι του “Ναι” στην αξιοπρέπεια και την Ελευθερία

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: “Με τον σύζυγό μου γνωριζόμαστε από παιδιά, οι παππούδες και οι γονείς μας ήταν φίλοι”

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Κρίση στην Ισπανία: Οι Καταλανοί σύμμαχοι της κυβέρνησης Σάντσεθ ετοιμάζονται να αποσύρουν τη στήριξή τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πανικός στον ΒΟΑΚ: Οδηγός έπεφτε σκόπιμα σε προπορευόμενα αυτοκίνητα – “Ήθελε να μας σκοτώσει”

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Ιουλία Καλλιμάνη: H πρώτη της αντίδραση μετά το συμβάν με θαμώνα – “Από σένα δέχομαι μαντινάδα”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Μέση Ανατολή: “Η υπομονή μας έχει όρια” λέει το Ισραήλ που προετοιμάζεται για ενδεχόμενη επιστροφή σορού ομήρου από τη Χαμάς