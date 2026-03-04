MENOY

MEDIA NEWS

Βίντεο: Η στιγμή που δημοσιογράφος της ΕΡΤ και το συνεργείο του τρέχουν να σωθούν στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου – “Πρέπει να φύγουμε”

|
THESTIVAL TEAM

Ήταν λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι όταν ο απεσταλμένος του Ertnews, Γιώργος Σιδέρης, μετέδιδε το ρεπορτάζ του από τα σύνορα του βόρειου Ισραήλ με τον νότιο Λίβανο.

Αρχικά ακούστηκαν εκρήξεις αλλά πολύ γρήγορα όλοι ένιωσαν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο. Τότε, ο έμπειρος δημοσιογράφος του Ertnews ακούστηκε να λέει στον αέρα: «Πρέπει να φύγουμε».

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπαθούσαν να καλυφθούν, προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Ο δημοσιογράφος καλούσε τους συναδέλφους του στην κάμερα και τον ήχο, Φώτη Πάντο και Παναγιώτα Δερβιτσιώτη, να καθίσουν κάτω για να προστατευθούν.

Ένα drone εξαπολύθηκε από την πλευρά της Χεζμπολάχ με τις ισραηλινές δυνάμεις να απαντούν και με πυρά πυροβολικού και με αντιαρματικά.

«Είμαστε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε ο δημοσιογράφος και συνέχισε την μετάδοση.

Δείτε την στιγμή της επίθεσης

ΕΡΤ Ισραήλ Λίβανος

