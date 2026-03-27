Συγκινεί ο Βούλγαρος που ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά: “Είδα την κηδεία του, ξεκίνησα να τραγουδάω και με έπιασαν τα κλάματα”

Την κηδεία του Βασίλη Καρρά παρακολούθησε ο Βούλγαρος τραγουδιστής που ενσάρκωσε τον Έλληνα καλλιτέχνη στο “Your Face Sounds Familiar” της γειτονικής χώρας, κατά την προετοιμασία του για την εμφάνισή του, και δήλωσε πως αφού ξεκίνησε να τραγουδάει το κομμάτι του, τον έπιασαν τα κλάματα.

Ο Μπόρις Χρίστοφ που ερμήνευσε το «Φαινόμενο» στο σόου της Βουλγαρίας, με την ομάδα του προγράμματος να τον μεταμορφώνει ώστε να μοιάζει με τον Βασίλη Καρρά που έφυγε από τη ζωή το 2023, μίλησε στο «Πρωινό» για την εμπειρία του αυτή. Ο Χρίστοφ χαρακτήρισε θρύλο τον Έλληνα τραγουδιστή και τόνισε πως αντιμετώπισε την πρόκληση αυτή με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό του.

Ο Βούλγαρος τραγουδιστής δήλωσε αναλυτικά: «Ο Βασίλης Καρράς για εμένα ήταν κάτι ξεχωριστό, γιατί είναι πολύ διαφορετικό από το στυλ μουσικής που ερμηνεύω. Είμαι ποπ‑ροκ τραγουδιστής και δεν έχω ξαναπεί λαϊκό τραγούδι. Δεν μοιάζω καθόλου με τον Βασίλη Καρρά και ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί είπα ότι θα είναι πολύ δύσκολο επειδή δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Δοκίμασα μπροστά στον καθρέφτη τη φωνή. Ρώτησα το ChatGPT αν το έκανα καλά στα ελληνικά και μου είπε ότι το έκανα τέλεια. Μετά τραγούδησα στο ChatGPT σε ψεύτικα ελληνικά και είπε και πάλι ότι τα πήγα πολύ καλά. Ήταν πολύ συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή, γιατί παρακολούθησα πολλές ταινίες και πολλά πράγματα για τον Βασίλη Καρρά. Είδα την κηδεία του, είδα τους μουσικούς να παίζουν μπροστά από την εκκλησία και φορτίστηκα πολύ συναισθηματικά βλέποντάς το στο ίντερνετ. Μετά ξεκίνησα να τραγουδάω και με έπιασαν τα κλάματα. Είναι θρύλος και δεν ήθελα να φαίνεται σαν να κοροϊδεύω το πρόσωπο. Ξέρω ότι το πρόγραμμα είναι για να περάσει καλά ο κόσμος αλλά ταυτόχρονα ήθελα να είμαι σοβαρός. Ήθελα να το κάνω με σεβασμό και θα είμαι πολύ χαρούμενος εάν οι Έλληνες δουν αυτό το συναίσθημα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα».

Στη συνέχεια, ο Χρίστοφ επισήμανε πως δεν είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον Βασίλη Καρρά από κοντά, όμως μέλος της ορχήστρας με το οποίο εμφανίστηκε στο “Your Face Sounds Familiar” τον είχε γνωρίσει προσωπικά και του μίλησε για τη φράση που έλεγε κάθε φορά που έβγαινε στη σκηνή: «Καλησπέρα και καλή βραδιά».

Κλείνοντας, ο ίδιος ανέφερε πως ήταν τιμή του που τραγούδησε κομμάτι του Βασίλη Καρρά: «Για εμένα ήταν τιμή μου», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο