Στην αγκαλιά του Φάνη: Ποιους υποδέχεται απόψε ο Φάνης Λαμπρόπουλος;

Απόψε, Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου στις 24.00, στον ΣΚΑΪ, έρχονται «Στην αγκαλιά του Φάνη» ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Τόλης Παπαδημητρίου και η Τραϊάνα Ανανία για μία βραδιά με μουσική, τραγούδι, εξομολογήσεις και… γιόγκα!

Ο Γιάννης Ζουγανέλης αναλαμβάνει να υποδεχτεί τον Φάνη Λαμπρόπουλο στην εκπομπή του. Πόσο ανήσυχος θα είναι ο παρουσιαστής μετά από αυτό; Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης μιλάει για επιτυχίες που έχει γράψει αλλά και για τα τραγούδια του που έμειναν στο συρτάρι γνωστών ερμηνευτών! Τι θεωρεί επιτυχία στη σχέση που έχει με την κόρη του; Όταν η κιθάρα έρχεται στα χέρια του, γνωστές προσωπικότητες εμφανίζονται στην οθόνη και για κάθε μία έχει και ένα ξεχωριστό τραγούδι!

Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξέρει να κερδίζει τις εντυπώσεις και αυτό κάνει με την είσοδό του στο πλατό καθώς πιάνει το μικρόφωνο για μία πολύ ξεχωριστή αφιέρωση! Τα κείμενά του είναι εκείνα που συνέβαλαν στην επιτυχία γνωστών σειρών και εκπομπών. Ποια είναι η σχέση του τώρα με τους παλιούς του συνεργάτες; Ποιους στόχους έχει θέσει πλέον για τον εαυτό του;



Η Τραϊάνα Ανανία έρχεται για να καθίσει στον… θρόνο της. Αποκαλύπτει πώς πήρε την απόφαση να συμμετάσχει στο «The Voice of Greece» αλλά και ποιο είναι το παράπονό της από τη μουσική βιομηχανία της Ελλάδας. Ο διαλογισμός παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή της.

Ποια ιστορική εξέλιξη είχε προβλέψει μέσα από αυτόν και τι συμβουλεύει τον Φάνη για το μέλλον του;