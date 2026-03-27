MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Στην αγκαλιά του Φάνη: Ποιοι είναι οι αποψινοί καλεσμένοι του Φάνη Λαμπρόπουλου;

|
THESTIVAL TEAM

Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Νίκη Λάμη έρχονται «Στην αγκαλιά του Φάνη» απόψε, Παρασκευή 27 Μαρτίου, στη 23.45, στον ΣΚΑΪ και το πλατό γεμίζει μουσική και απίθανες ιστορίες.

Ο ταλαντούχος συνθέτης και ξεχωριστός ερμηνευτής, Χάρης Βαρθακούρης, μπαίνει στο πλατό με διάθεση για αποκαλύψεις. Ποιο τραγούδι, που έχει ερμηνεύσει, το είχε γράψει αρχικά για άλλον ερμηνευτή; Πώς είναι να συνεργάζεται με τον πατέρα του, Γιάννη Πάριο;

Πόσο εύκολο του είναι να πει «όχι» σε εκείνον; Η υποψηφιότητα του αδελφού του, Good Job Nicky, στη φετινή Eurovision και η άποψή του για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει. Ο Χάρης Βαρθακούρης αποκαλύπτει δύο ερμηνευτές στους οποίους έχει γράψει τραγούδια, που πρόκειται να κυκλοφορήσουν. Με την ολοκλήρωση της συνέντευξης, το πλατό ετοιμάζεται για μία ξεχωριστή μουσική βραδιά.

Η Νίκη Λάμη μπαίνει στο πλατό χορεύοντας αλλά οι φιγούρες με τον Φάνη δεν πάνε και πολύ καλά! Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρεται στις σειρές που πρωταγωνιστεί αλλά και στη θεατρική παράσταση. Με τόσο φορτωμένο πρόγραμμα, έχει πάει ποτέ αδιάβαστη σε γύρισμα;

Πώς είναι η συνεργασία της με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και τι συμβουλές της έχει δώσει για τον γάτο της, τον Κρουτόν; Με ποιο τρόπο την έχει επηρεάσει ερμηνευτικά ο Γιώργος Καπουτζίδης; Γιατί αυτοαποκαλείται η «Βασίλισσα της Λαϊκής Αγοράς»;

Φάνης Λαμπρόπουλος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

