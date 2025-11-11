MENOY

MEDIA NEWS

Στέφανος Κωνσταντινίδης: Πήραμε μια ριψοκίνδυνη απόφαση φέτος στη Super Κατερίνα

THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μίλησε στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» και απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη φετινή σεζόν στη «Super Κατερίνα».

«Η Κατερίνα Καινούργιου είναι brand, οπότε ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ίδια και την προσωπική της ζωή», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε στη συνέχεια: «Πήραμε μια ριψοκίνδυνη απόφαση φέτος να μην παίζουμε σχεδόν κανένα θέμα απ’ ότι παίζει η ελληνική τηλεόραση.

Υπάρχει ηρεμία στο πάνελ, δεν μας ενδιαφέρει να γίνει αναπαραγωγή η βαρύγδουπη ατάκα που θα πούμε. Έχουμε αποφασίσει να μην κουνάμε το δάχτυλο στα αυτονόητα».

