Στέφανος Κωνσταντινίδης: Πήραμε μια ριψοκίνδυνη απόφαση φέτος στη Super Κατερίνα

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μίλησε στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» και απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη φετινή σεζόν στη «Super Κατερίνα».

«Η Κατερίνα Καινούργιου είναι brand, οπότε ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ίδια και την προσωπική της ζωή», είπε αρχικά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε στη συνέχεια: «Πήραμε μια ριψοκίνδυνη απόφαση φέτος να μην παίζουμε σχεδόν κανένα θέμα απ’ ότι παίζει η ελληνική τηλεόραση.

Υπάρχει ηρεμία στο πάνελ, δεν μας ενδιαφέρει να γίνει αναπαραγωγή η βαρύγδουπη ατάκα που θα πούμε. Έχουμε αποφασίσει να μην κουνάμε το δάχτυλο στα αυτονόητα».