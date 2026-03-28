Σίσσυ Χρηστίδου: Έχω βίντεο με τη μαμά μου, αλλά δεν μπορώ ακόμα να τα δω

Με αφορμή τη δήλωση του Γρηγόρη Αρναούτογλου πως έχει την ανάγκη να ακούσει τη φωνή της μητέρας του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μία εξομολόγηση. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια εκμυστηρεύτηκε πως αν και έχει βίντεο και φωνητικά μηνύματα της δικής της μητέρας της που έχει επίσης πεθάνει, δεν είναι σε θέση να τα δει και να τα ακούσει.

«Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες στιγμές, ρε παιδί μου, όσοι έχουμε χάσει τους γονείς μας, ξέρουμε ότι… όταν έχεις χάσει το γονιό σου, έρχεται αυτή η στιγμή που λες ”πω πω, τώρα να μπορούσα να πάρω αυτό το τηλέφωνο, να μπορούσα να μιλήσω μαζί του” και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Και θυμάμαι Παύλο μου αυτό που μου είχες πει, αυτό μου θύμισε… πότε συνειδητοποίησες εσύ το χαμό της μαμάς σου, σε μία στιγμή που χρειαζόσουν τη μαμά σου», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 28 Μαρτίου, σχολιάζοντας όσα είπε ο συνάδελφός της.

Συνεχίζοντας, μοιράστηκε ότι εκείνη δεν μπορεί να ακούσει τα ηχητικά μηνύματα της μητέρας της και να δει τα βίντεο με εκείνη. «Αυτό που λέει, ”θέλω να ακούσω τη φωνή της”, και λέω ρε παιδί μου, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τη δύναμη. Έχω φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου, έχω βιντεάκια της μαμάς μου. Δεν μπορώ ακόμα να τη δω. Που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, έτσι; Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας εκεί», κατέληξε.