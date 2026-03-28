MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Σίσσυ Χρηστίδου: Έχω βίντεο με τη μαμά μου, αλλά δεν μπορώ ακόμα να τα δω

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τη δήλωση του Γρηγόρη Αρναούτογλου πως έχει την ανάγκη να ακούσει τη φωνή της μητέρας του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μία εξομολόγηση. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια εκμυστηρεύτηκε πως αν και έχει βίντεο και φωνητικά μηνύματα της δικής της μητέρας της που έχει επίσης πεθάνει, δεν είναι σε θέση να τα δει και να τα ακούσει.

«Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες στιγμές, ρε παιδί μου, όσοι έχουμε χάσει τους γονείς μας, ξέρουμε ότι… όταν έχεις χάσει το γονιό σου, έρχεται αυτή η στιγμή που λες ”πω πω, τώρα να μπορούσα να πάρω αυτό το τηλέφωνο, να μπορούσα να μιλήσω μαζί του” και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Και θυμάμαι Παύλο μου αυτό που μου είχες πει, αυτό μου θύμισε… πότε συνειδητοποίησες εσύ το χαμό της μαμάς σου, σε μία στιγμή που χρειαζόσουν τη μαμά σου», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 28 Μαρτίου, σχολιάζοντας όσα είπε ο συνάδελφός της.

Συνεχίζοντας, μοιράστηκε ότι εκείνη δεν μπορεί να ακούσει τα ηχητικά μηνύματα της μητέρας της και να δει τα βίντεο με εκείνη. «Αυτό που λέει, ”θέλω να ακούσω τη φωνή της”, και λέω ρε παιδί μου, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τη δύναμη. Έχω φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου, έχω βιντεάκια της μαμάς μου. Δεν μπορώ ακόμα να τη δω. Που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, έτσι; Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας εκεί», κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νεκρός βρέθηκε ένας άντρας μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βέροια: Συνελήφθη ανήλικος που διέρρηξε κατάστημα και άρπαξε αντικείμενα αξίας 400 ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Νεκρός 60χρονος αναρριχητής στην Κάλυμνο – Έπεσε από τα 10 μέτρα

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Οι ευχές του ΠΑΟΚ στον Γιώργο Σαββίδη: “Υγεία, δύναμη και επιτυχίες στη ζωή σου και σε ότι κάνεις με τον Δικέφαλο”