Σία Κοσιώνη: Πότε επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ;

Η δημοσιογράφος και anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, μετά την πρόσφατη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, φαίνεται πως μπαίνει σιγά-σιγά σε τροχιά επιστροφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zappit.gr, η Σία Κοσιώνη θα βρεθεί ξανά στην παρουσίαση του δελτίου μετά την Καθαρά Δευτέρα. Η ίδια βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης και εκκρεμεί ακόμα μία ιατρική αξιολόγηση που εκτός απροόπτου θα της δώσει το «πράσινο φως» για την επάνοδο της στον ΣΚΑΪ.

Θυμίζουμε πως η Σία Κοσιώνη, πριν από μερικές εβδομάδες, μετά από αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε με λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, η οποία εξελίχθηκε σε πνευμονία και την οδήγησε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε σταδιακά και η νοσηλεία της συνεχίστηκε σε απλό θάλαμο, μέχρι τη μέρα που πήρε εξιτήριο.

Σε συγκινητική ανάρτησή της μετά την περιπέτεια της, η Σία Κοσιώνη είχε αναφερθεί σε όλο αυτό που βίωσε, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πρόληψης και ευαισθητοποίησης για ζητήματα υγείας.

