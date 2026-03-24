Ράνια Τζίμα για δίκη Τεμπών: Δεν έχω βρει ούτε έναν που να μπορεί να βρει μια γραμμή σοβαρής υπεράσπισης αυτής της εικόνας

Με ιδιαίτερα αιχμηρή τοποθέτηση για την εικόνα που παρουσίασε η δίκη των Τεμπών, η Ράνια Τζίμα επανήλθε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το βράδυ της Τρίτης 24/3, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν και θέτοντας ξεκάθαρα ζήτημα ευθυνών.

«Πραγματικά μετά το χθεσινό, δεν έχω βρει ούτε έναν που να μπορεί να βρει μια γραμμή σοβαρής υπεράσπισης αυτής της εικόνας. Ούτε έναν, ούτε συνάδελφο δημοσιογράφο, ούτε πολιτικό πρόσωπο. Η κυβέρνηση παρόλα αυτά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης λένε ότι για όλα έφταιγε η ταξιθεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανκοργούμαν του Mega, μάλιστα, υπογράμμισε τον προβληματισμό για την ανάγκη παρέμβασης ανώτατων θεσμών για βασικά οργανωτικά ζητήματα: «Μα φτάσαμε σε σημείο να χρειαζόμαστε τον Άρειο Πάγο για να κάνει αυτές τις διευθετήσεις; Αυτό είναι από μόνο του προβληματικό».