Πάνος Καμμένος σε Γιώργο Λιάγκα: Όπως ξέρεις, εγώ το έκοψα το στομάχι μου

THESTIVAL TEAM

Ο Πάνος Καμμένος ήταν καλεσμένος στο «Πρωινό» την Τρίτη, όπου συμμετείχε κυρίως σε πολιτική συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα. Ωστόσο, προς το τέλος της κουβέντας, ο παρουσιαστής αποφάσισε να του απευθύνει μια πιο προσωπική ερώτηση, καθώς τον ενδιέφερε κάτι ιδιαίτερο.

Η ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα σχετιζόταν με την αλλαγή στην εμφάνιση του Πάνου Καμμένου και το γεγονός ότι διατηρεί χαμηλό το βάρος του.

Ο ίδιος του απάντησε: «Τρέχω ακόμα και πάω και γυμναστήριο και βέβαια δεν τρώω όσο έτρωγα. Όπως ξέρεις, εγώ το έκοψα το στομάχι μου, άρα δεν πεινάω».

«Το θέμα είναι να γυμνάζεσαι και να μπορείς να κρατιέσαι. Είναι και το άγχος. Όταν εσύ πρέπει κάθε μέρα να βγάλεις μια εκπομπή τόσες ώρες. Μπορείς να μπεις εσύ στην πολιτική, να έρθω εγώ στην εκπομπή», είπε χαριτολογώντας ο Πάνος Καμμένος.

Γιώργος Λιάγκας Πάνος Καμμένος

