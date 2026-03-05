Παναγιώτης Τσακαλάκος σε Πέτρο Γαϊτάνο: Διαφωνώ να συνδυάζεις την Eurovision με κάτι δαιμονικό, όχι

Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, μεταξύ άλλων, σχολίασε τόσο την πρόκριση του Ακύλα στην Eurovision 2026 όσο και τις αιχμηρές δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνο για τον μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Ειδικότερα, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος δήλωσε αρχικά πως “όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι του Ακύλα, θυμάμαι να λέω “α, πολύ ωραίο”. Πολύ δυνατό, θα πάει και πολύ καλά”. Όσο προχωράγαμε και έβλεπα τι γίνεται στην κοινωνία, γύρω από το τραγούδι, ήξερα και ήθελα αν θα πήγαινε ένα τραγούδι πέρα από το δικό μου, που δεν υπήρχε περίπτωση, να ‘ναι αυτό”.

“Δεν είμαι άνθρωπος που μ’ αρέσει να κάνω παράπονα και, επειδή είχα και γω τεχνικά προβλήματα όπως και όλοι είχαν σε έναν βαθμό, αυτό που έκανα εγώ ήταν να αναλάβω την ευθύνη μου. Ότι δηλαδή στον πολύ λίγο χρόνο που είχαμε για να κοιτάξουμε τον ήχο, στην πρόβα τζενεράλε, θα ‘πρεπε να ‘χα αφιερώσει λίγο περισσότερο χρόνο στον ήχο”.

“Οτιδήποτε δίνει την ευκαιρία σε καλλιτέχνες από διάφορες χώρες να ‘ρθουν μαζί και να μοιραστούν τη μουσική τους, δεν το θεωρώ τσίρκο. Αλλιώς δεν θα ‘χα λάβει μέρος καν. Θεωρώ ότι είτε είναι στην Eurovision είτε ανοίγεις την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, ακούς μουσική. Θα ακούσεις καλή μουσική, θα ακούσεις κακή μουσική. Το να το συνδυάζεις με κάτι δαιμονικό, όχι, διαφωνώ ριζικά” συμπλήρωσε, επίσης, ο Παναγιώτης Τσακαλάκος, την Πέμπτη, στον Alpha.