Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο μετά το “Bugonia”

Την απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο μετά το «Bugonia», ανακοίνωσε ο Γιώργος Λάνθιμος.

Σε νέα συνέντευξή του, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι σκοπεύει να αποσυρθεί για ένα διάστημα από τα καλλιτεχνικά, αναγνωρίζοντας πως έχει εξαντληθεί έπειτα από μια έντονη τριετία με συνεχόμενες κινηματογραφικές παραγωγές.

Μιλώντας στο «Collider», όταν ρωτήθηκε πώς καταφέρνει να διατηρεί έναν τόσο απαιτητικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, ο Λάνθιμος παραδέχτηκε ότι έχει φτάσει στα όριά του: «Λοιπόν, δεν μπορώ να το συνεχίσω αυτό άλλο. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί αυτό ανάμεσα στις προηγούμενες τρεις ταινίες, αλλά τώρα το εννοώ. Μπορείτε να με δεσμεύσετε γι’ αυτό. Θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο».

Yorgos Lanthimos Announces Break from Filmmaking After 'Bugonia' Release [Exclusive] https://t.co/PuH4bRvV7j — Collider (@Collider) October 23, 2025

Ο σκηνοθέτης υπενθύμισε πως μετά την επιτυχία της ταινίας «The Favourite» το 2018, είχε ήδη επιλέξει να απέχει συνειδητά από τον κινηματογράφο για πέντε χρόνια. Την περίοδο εκείνη μετακόμισε από την Ελλάδα στο Λος Άντζελες, αφιερώνοντας τον χρόνο του σε προετοιμασία για τρία συγκεκριμένα πρότζεκτ, που αργότερα θα υλοποιούσε.

Η Focus Features παρουσίασε το δεύτερο επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia». Το φιλμ αποτελεί remake της νοτιοκορεατικής παραγωγής του 2003 «Save the Green Planet» και περιγράφεται ως μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, που συνδυάζει θεωρίες συνωμοσίας με τον χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασιακό κόσμο του Έλληνα σκηνοθέτη.

Πρωταγωνιστούν η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη ο Σταύρος Χαλκιάς, ο Έινταν Ντέλμπις και η Αλίσια Σίλβερστοουν. Το σενάριο, το οποίο έχει γράψει ο βραβευμένος με Emmy Γουίλ Τρέισι («Succession»), επικεντρώνεται σε δύο νεαρούς άντρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και αποφασίζουν να απαγάγουν τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας. Οι δύο άντρες είναι πεπεισμένοι ότι η γυναίκα αυτή είναι εξωγήινη με αποστολή να καταστρέψει τον πλανήτη γη.

Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Εντ Γκίνεϊ και Άντριου Λόουβ για την Element Pictures, ο ίδιος ο Γιώργος Λάνθιμος μέσω της Pith, η Έμα Στόουν για τη Fruit Tree, καθώς και οι Άρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν της Square Peg, μαζί με τους Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο εκ μέρους της CJ ENM.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου έλαβε ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Το «Bugonia» θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.

Πηγή: protothema.gr