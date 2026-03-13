Νίκος Μουτσινάς για Lingo: Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, πώς να το πω; Να μην ασχοληθούν

Για το νέο τηλεοπτικό του βήμα και την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Lingo» μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς σε δηλώσεις του στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του, αλλά και τη στάση που κρατά απέναντι στην κριτική.

«Πήρα τον χρόνο μου, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή τη φορά επέλεξα αυτό που ήθελα να κάνω», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Όταν ρωτήθηκε για το αν είναι έτοιμος να δεχθεί θετικές και αρνητικές κριτικές με την πρεμιέρα του «Lingo», ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε: «Ωχ, μου πάντα κάνετε μία ερώτηση που θα δώσω μία απάντηση και μετά θα ξεκινήσουν όλοι να λένε το κοντό και το μακρύ και η πλήξη είναι με τεράστια γράμματα. Παρόλα αυτά που την κάνατε, δεν με αφορά η άποψη από όλους τους ανθρώπους. Με αφορά η άποψη των ανθρώπων ταυτόχρονα, επιλέγω δηλαδή. Τώρα δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική. Πώς να πω; Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, να μην ασχοληθούν. Το ζητάω εδώ και καιρό αλλά όπως βλέπω ένα, δύο, τρία… δεν το ακούτε. Δεν θέλω, είμαι εντάξει εγώ. Φαντάζομαι θα πουν την άποψή τους. Ναι, ΟΚ, αλλά δε με αφορά».

Και πρόσθεσε: «Πάω να κάνω τη δουλειά μου. Με ενδιαφέρει να είναι ικανοποιημένα τα αφεντικά που δουλεύω, οι συνάδελφοι που είμαστε εκεί, να είμαστε χαρούμενοι και να περάσει καλά ο κόσμος».

Αναφερόμενος στα δοκιμαστικά που πραγματοποιήθηκαν πριν ληφθεί η τελική απόφαση για τον παρουσιαστή του παιχνιδιού, αποκάλυψε ότι πέρασε αρκετός κόσμος από τη διαδικασία. «Πέρασα κι εγώ δοκιμαστικό, πέρασαν πολλοί. Εγώ πήγα να κάνω το δικό μου και έφυγα. Δεν ρώτησα ποιος πέρασε και ποιος όχι», ανέφερε.

Μάλιστα τόνισε ότι δεν γνώριζε καν ποιοι άλλοι συμμετείχαν στη διαδικασία, εξηγώντας ότι δεν ήθελε να φορτωθεί επιπλέον άγχος. «Δεν το ήξερα. Πήγα, έκανα αυτό που είχα να κάνω και έφυγα», κατέληξε.