Ναταλία Γερμανού για Έλενα Χριστοπούλου: “Της ζητήσαμε δήλωση και μας είπε ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου”

Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε μέσω του «Καλύτερα δε γίνεται» τη δυσαρέσκειά της που η Έλενα Χριστοπούλου είχε πει σε συνεργάτη της ότι δε θα μιλήσει σε καμία εκπομπή για τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά το έκανε σε άλλη συνέντευξή της.

Όπως δήλωσε η παρουσιάστρια, η Έλενα Χριστοπούλου δε θέλησε να πει το παραμικρό όταν ο Άγγελος Βουράκης της τηλεφώνησε και τη ρώτησε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Αλλά αναφέρθηκε στο εν λόγω θέμα στην πρόσφατη συνέντευξή της τη Σίσσυ Χρηστίδου. Αυτό αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της το μεσημέρι της Κυριακής (16/11).

«Προγραμματισμένη ήταν η συνέντευξη, αλλά πότε επικοινώνησες με την κυρία Χριστοπούλου και σου είπε “δεν έχω σκοπό να πω τίποτα ποτέ και πουθενά για αυτή την ιστορία;”», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού απευθυνόμενη στον συνεργάτη της, Άγγελο Βουράκη.

«Επικοινώνησα μαζί της την Παρασκευή, της ζήτησα να κάνει μια δήλωση και μου είπε ότι έχει την προγραμματισμένη συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου», απάντησε ο Άγγελος Βουράκης.

«Στην οποία σου είπε ότι δεν σκοπεύει να πει κάτι για αυτό το θέμα (σ.σ. για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου), σου είπε. Εμείς ζητήσαμε έστω μια λέξη, μια φράση, έναν… φθόγγο, έναν… δίφθογγο, κάτι. Μας είπε ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει ούτε καν στο δικό της κανάλι, στο ΟΡΕΝ. Δεν λέω, προφανώς, ρωτήθηκε. Εμάς, αν την είχαμε καλεσμένη και μας είχε απαγορεύσει να τη ρωτήσουμε, μπορεί και να μην την ρωτούσαμε», σχολίασε αμέσως μετά η Ναταλία Γερμανού.

Σημειώνεται ότι η Έλενα Χριστοπούλου ήταν καλεσμένη το μεσημέρι της Κυριακής στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε μιλήσει εμμέσως, παραχωρώντας δηλώσεις στην Αφροδίτη Γραμμέλη.