MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Ναταλία Γερμανού για Έλενα Χριστοπούλου: “Της ζητήσαμε δήλωση και μας είπε ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου”

|
THESTIVAL TEAM

Η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε μέσω του «Καλύτερα δε γίνεται» τη δυσαρέσκειά της που η Έλενα Χριστοπούλου είχε πει σε συνεργάτη της ότι δε θα μιλήσει σε καμία εκπομπή για τη δικαστική διαμάχη με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, αλλά το έκανε σε άλλη συνέντευξή της.

Όπως δήλωσε η παρουσιάστρια, η Έλενα Χριστοπούλου δε θέλησε να πει το παραμικρό όταν ο Άγγελος Βουράκης της τηλεφώνησε και τη ρώτησε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Αλλά αναφέρθηκε στο εν λόγω θέμα στην πρόσφατη συνέντευξή της τη Σίσσυ Χρηστίδου. Αυτό αποκάλυψε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της το μεσημέρι της Κυριακής (16/11).

«Προγραμματισμένη ήταν η συνέντευξη, αλλά πότε επικοινώνησες με την κυρία Χριστοπούλου και σου είπε “δεν έχω σκοπό να πω τίποτα ποτέ και πουθενά για αυτή την ιστορία;”», ανέφερε η Ναταλία Γερμανού απευθυνόμενη στον συνεργάτη της, Άγγελο Βουράκη.

«Επικοινώνησα μαζί της την Παρασκευή, της ζήτησα να κάνει μια δήλωση και μου είπε ότι έχει την προγραμματισμένη συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου», απάντησε ο Άγγελος Βουράκης.

«Στην οποία σου είπε ότι δεν σκοπεύει να πει κάτι για αυτό το θέμα (σ.σ. για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου), σου είπε. Εμείς ζητήσαμε έστω μια λέξη, μια φράση, έναν… φθόγγο, έναν… δίφθογγο, κάτι. Μας είπε ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει ούτε καν στο δικό της κανάλι, στο ΟΡΕΝ. Δεν λέω, προφανώς, ρωτήθηκε. Εμάς, αν την είχαμε καλεσμένη και μας είχε απαγορεύσει να τη ρωτήσουμε, μπορεί και να μην την ρωτούσαμε», σχολίασε αμέσως μετά η Ναταλία Γερμανού.

Σημειώνεται ότι η Έλενα Χριστοπούλου ήταν καλεσμένη το μεσημέρι της Κυριακής στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ μία ημέρα νωρίτερα είχε μιλήσει εμμέσως, παραχωρώντας δηλώσεις στην Αφροδίτη Γραμμέλη.

Έλενα Χριστοπούλου Ναταλία Γερμανού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άνθρωποι όλων των ηλικιών κατέθεσαν στεφάνια και λουλούδια στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής – Δείτε φωτο και βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 43 λεπτά πριν

Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Αθήνας-Κιέβου: “Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Μάρα Δαρμουσλή: Έχασα τον ύπνο µου, την όρεξή µου, δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι

ΔΕΘ 24 ώρες πριν

Μνημόνιο Συνεργασίας της ΔΕΘ-HELEXPO με τον Τουρκικό εκθεσιακό φορέα IZFAS

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης – όρια νομού Καβάλας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 λεπτά πριν

Με τρεις απουσίες αναχώρησε για την Ουγγαρία η Εθνική ποδοσφαίρου – Δείτε φωτογραφίες