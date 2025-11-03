MENOY

Μπέττυ Μαγγίρα για Καραβοκύρη: Παρεξηγήθηκε κιόλας, από πού να την ξέρει η Ματθίλδη;

Η Μπέττυ Μαγγίρα, μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα σχόλια που έκανε η αδερφή της, Ματθίλδη Μαγγίρα, για το Real View, αλλά και στην απάντηση που έδωσε στη συνέχεια η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Περνάμε φανταστικά στο ραδιόφωνο, αν εξαιρέσεις το πρωινό ξύπνημα. Να πω στον κόσμο ότι δεν θα γλιτώσουν ποτέ από τις Μαγγίρες. Είναι πολύ θετικό που ανανέωσε η Κατερίνα Καραβάτου. Είναι δυνατόν ένα κανάλι να μην ανανεώσει με κάποιον που πάει καλά;», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα είπε στη συνέχεια: «Για το Real View, η Ματθίλδη είπε συγγνώμη που δεν βλέπει τηλεόραση και που δεν ξέρει τις κυρίες, δεν το είπε κακοπροαίρετα. Την Καραβοκύρη από πού να την ξέρει, που παρεξηγήθηκε κιόλας.

Η Δάφνη Καραβοκύρη δεν είναι ηθοποιός για να την ξέρει και τηλεόραση κάνει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στην τηλεόραση στο δεύτερο μισό, θα εξαρτηθεί από την πρόταση. Δεν βιάζομαι να επιστρέψω».

