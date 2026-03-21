Moments – Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε στην prime time: “Η αυλαία ανοίγει”

Για πρώτη φορά στην τηλεοπτική μας πραγματικότητα ήρθε το Moments με οικοδέσποινα την Ζέτα Μακρυπούλια, το βράδυ του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, προτού υποδεχθεί στο πλατό τον καλό της φίλο και συνάδελφο, Γιώργο Καπουτζίδη, η λαμπερή ηθοποιός και παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί δυο λόγια καρδιάς με το τηλεοπτικό κοινό.

Ειδικότερα, όπως είδαμε στους δέκτες μας, η Ζέτα Μακρυπούλια σημείωσε χαρακτηριστικά πως “Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα εκπομπή Moments του ΑΝΤ1. Σ’ αυτή την εκπομπή θα συνυπάρξουμε με ανθρώπους που θαυμάζουμε, με ανθρώπους που μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε ταυτιστεί μαζί τους. Μπορεί να μας έχουν διασκεδάσει, επηρεάσει ή και εμπνεύσει”.


“Μαζί τους θα αναβιώσουμε στιγμές της ζωής τους, που τους έχουν διαμορφώσει σε αυτό που είναι σήμερα. Θα ανακαλύψουμε τις πτυχές εκείνες που για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι άγνωστες, για τους ίδιους όμως υπήρξαν καθοριστικές”.


“Η αυλαία, λοιπόν, ανοίγει για τον αποψινό μας καλεσμένο. Όλα όσα τόλμησε να ονειρευτεί, ως παιδί, έγιναν το σενάριο για τη δική του μοναδική διαδρομή στη ζωή” συμπλήρωσε, επίσης, η Ζέτα Μακρυπούλια στην πρεμιέρα για το Moments στην prime time του ΑΝΤ1.


Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δε, ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε ποδαρικό στο νέο βραδινό σόου…

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14 ώρες πριν

Χαλκιδική: Πρόγραμμα φύτευσης 6.000 δέντρων για την ενίσχυση του παράκτιου πευκοδάσους της Σάνης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Στο πένθος η οικογένεια του Άρη: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μπουτοβίνος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέλυσε τον Ντε Μινόρ και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Miami Open

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιταλία: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από χιονοστιβάδα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στην Ιταλία: Δύο νεκροί από χιονοστιβάδα

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Ο Μπάμπης Λαζαρίδης μου ζήτησε ένα τραγούδι για τον έναν χρόνο σχέσης με την Αγγελική Ηλιάδη