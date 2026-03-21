Moments – Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε στην prime time: “Η αυλαία ανοίγει”

Για πρώτη φορά στην τηλεοπτική μας πραγματικότητα ήρθε το Moments με οικοδέσποινα την Ζέτα Μακρυπούλια, το βράδυ του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, προτού υποδεχθεί στο πλατό τον καλό της φίλο και συνάδελφο, Γιώργο Καπουτζίδη, η λαμπερή ηθοποιός και παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί δυο λόγια καρδιάς με το τηλεοπτικό κοινό.

Ειδικότερα, όπως είδαμε στους δέκτες μας, η Ζέτα Μακρυπούλια σημείωσε χαρακτηριστικά πως “Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στη νέα εκπομπή Moments του ΑΝΤ1. Σ’ αυτή την εκπομπή θα συνυπάρξουμε με ανθρώπους που θαυμάζουμε, με ανθρώπους που μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε ταυτιστεί μαζί τους. Μπορεί να μας έχουν διασκεδάσει, επηρεάσει ή και εμπνεύσει”.



“Μαζί τους θα αναβιώσουμε στιγμές της ζωής τους, που τους έχουν διαμορφώσει σε αυτό που είναι σήμερα. Θα ανακαλύψουμε τις πτυχές εκείνες που για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι άγνωστες, για τους ίδιους όμως υπήρξαν καθοριστικές”.



“Η αυλαία, λοιπόν, ανοίγει για τον αποψινό μας καλεσμένο. Όλα όσα τόλμησε να ονειρευτεί, ως παιδί, έγιναν το σενάριο για τη δική του μοναδική διαδρομή στη ζωή” συμπλήρωσε, επίσης, η Ζέτα Μακρυπούλια στην πρεμιέρα για το Moments στην prime time του ΑΝΤ1.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δε, ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε ποδαρικό στο νέο βραδινό σόου…