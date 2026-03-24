Μαρία Μπεκατώρου: Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς – Πήραν τη νίκη στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ανατροπή στο τελευταίο δευτερόλεπτο σημειώθηκε στο «The Chase», με τη Μαρία Μπεκατώρου να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της για την πορεία των παικτών.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φινάλε είδαν οι τηλεθεατές του Mega το απόγευμα της Τρίτης 24/3, με τους διαγωνιζόμενους να «κλειδώνουν» τη νίκη κυριολεκτικά στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου.

Η κρίσιμη ερώτηση αφορούσε το λατινικό σύστημα αρίθμησης και το γράμμα C, με τη γυναίκα με τα μαύρα να απαντά «Τρία», χαρίζοντας στους παίκτες τη νίκη.

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την εξέλιξη: «Ρε Μαργαρίτα! Τι έγινε ρε Μαργαρίτα; Δεν υπήρξε ούτε μία λάθος απάντηση… καλή συνεργασία. Παιδιά συγχαρητήρια, ειλικρινά ήσασταν καταπληκτικοί. Το αξίζατε. Φεύγετε από δω με 9.000 ευρώ, σε καλή μεριά!».

