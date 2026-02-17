MENOY

Μαρία Μπεκατώρου στο The Chase: Να υπάρχει ένας γιατρός στο πλατό – Από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουμε δώσει ποτέ

Η ένταση και οι σφυγμοί χτύπησαν κόκκινο στο πλατό του The Chase, σε μια ιστορική νίκη που καθήλωσε το κοινό, με τη Μαρία Μπεκατώρου να σχολιάζει on air την αγωνία των παικτών αλλά και τη δική της.

«Θα πρέπει τελικά να υπάρχει ένας γιατρός στο πλατό. Πόσο χρονών είσαι Καλικράτη;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια, με το «Σούπερ Αγόρι» να παρεμβαίνει: «Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε είκοσι πέντε και εμένα η καρδιά μου πήγε να… πήγε να σπάσει!»

Η Μαρία Μπεκατώρου συνέχισε απευθυνόμενη στον νεαρό παίκτη: «Σε καταλαβαίνω βέβαια. Γιατί και εσείς θέλετε να κερδίζετε και είναι λογικό, και είχες τρεις εξαιρετικούς παίκτες. Δεν θέλω να παρεξηγηθείτε οι Sapiens. Λίγο πιο πολύ με ενδιαφέρει ο σφυγμός του Καλικράτη. Γιατί τόλμησε, ρίσκαρε και γιατί είναι τόσο νέος… και Καλλικράτη, κάποιες φορές δηλαδή ειλικρινά, με εντυπωσίασες.

Σε καλή μεριά και θα σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι το αξίζατε και οι τρεις. Δεκαπέντε χιλιάδες διακόσια ευρώ, είναι από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουμε δώσει ποτέ στο Chase και τα δίνουμε με όλη μας την αγάπη».

