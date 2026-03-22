Λάμπρος Κωνσταντάρας: Επιμένω στο ρεπορτάζ και την πληροφορία που έχω για την Έλενα Παπαρίζου

Στο θέμα υγείας της Έλενας Παπαρίζου επανήλθε ξανά σήμερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», μετά το χθεσινό ρεπορτάζ του.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε σήμερα: «Χθες, εγώ συγκεκριμένα, το παίρνω πάνω μου, εγώ το είπα ως προσωπική αποκλειστική πληροφορία, ότι η Έλενα Παπαρίζου εδώ και κάποιες μέρες νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως είχε κάνει και πριν κάποιους μήνες, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα υγείας».

Στη συνέχεια, στην εκπομπή προβλήθηκε η ανάρτηση που έκανε χθες η Έλενα Παπαρίζου.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πρόσθεσε επίσης: «Η αντίδραση η δική μου ως ρεπόρτερ και ανθρώπου που είχε την πληροφορία, είναι να ευχηθεί καλή ανάρρωση στην Έλενα Παπαρίζου… Αλλά θα μου επιτρέψει να επιμείνω στο ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχω, τις οποίες δεν αμφισβητώ, ακριβώς σαν να σας λέω ότι εδώ μπροστά μου τώρα έχω δύο ποτήρια.

Επομένως κι εγώ επιμένω στο ρεπορτάζ, μπορώ να καταλάβω γιατί η ίδια ενδεχομένως να μην θέλει να επιβεβαιώσει ή να πει πράγματα, είναι δικαίωμά της, όπως και δικό μου να επιμένω στο ρεπορτάζ και την πληροφορία που έχω. Να ευχηθώ καλή ανάρρωση και να κλείσουμε το θέμα εδώ».