Κώστας Τσουρός – Το πρώτο καρφί για Λιάγκα και Λεμπιδάκη: “Δύο υποτίθεται συνάδελφοι”

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Κώστας Τσουρός έδωσε τη δική του απάντηση στα σχόλια που έγιναν στο «Πρωινό» από τον Γιώργο Λιάγκα και τον Χάρη Λεμπιδάκη.


Ο παρουσιαστής, ωστόσο, επέλεξε να μην επεκταθεί από την αρχή, διευκρινίζοντας στους τηλεθεατές ότι το «κύριο μέρος» της τοποθέτησής του θα παρουσιαστεί αργότερα, στη διάρκεια της εκπομπής.

«Αργότερα μέσα στην εκπομπή θα αναφερθώ αναγκαστικά σε κάποια πράγματα, γιατί ειπώθηκαν δημόσια το πρωί πράγματα για μένα και χαρακτηρισμοί από δύο υποτίθεται συναδέλφους και γι’ αυτό θα αναφερθώ στη συνέχεια.

Αναγκαστικά, ξαναλέω, γιατί ειπώθηκαν στον αέρα, γιατί εγώ δεν έχω συνηθίσει να παίρνω μέρος της εκπομπής μου για να απαντάω σε τέτοια πράγματα.

Είχα πει να μείνω εκτός από αυτό, αλλά εν τέλει αναγκάζομαι. Νομίζω ότι μπορεί να δείτε και καπνούς να βγαίνουν από τα αυτιά μου, γιατί ακούγονται πράγματα που θέλουν σίγουρα απάντηση», είπε ο Κώστας Τσουρός.

Κώστας Τσουρός

