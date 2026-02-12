MENOY

MEDIA NEWS

Κατερίνα Στικούδη: Τον Μάρτη θα ξεκινήσει η νέα μου εκπομπή στην ΕΡΤ, με το καλό

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την έναρξη των νέων μουσικών της εμφανίσεων, η Κατερίνα Στικούδη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

Μέσα σε όλα, δε, η εκρηκτική ποπ σταρ αναφέρθηκε στην εκπομπή ευζωίας που ετοιμάζει για την ΕΡΤ καθώς και το άγχος που ενδεχομένως έχει για τα νούμερα τηλεθέασης.

Ειδικότερα, η Κατερίνα Στικούδη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η νέα μου εκπομπή στην ΕΡΤ, με το καλό. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμη η ημερομηνία. Να περιμένετε, όμως, πολλά ανατρεπτικά γυρίσματα. Αγαπώ πολύ την άθληση και την ευεξία και χαίρομαι πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να την επικοινωνήσω”

“Είναι κάτι που δεν ξέρω αν έχει γίνει ακριβώς έτσι, ποτέ, στην ελληνική τηλεόραση. Με βάση δηλαδή τα δικά μας δεδομένα, ακριβώς αυτό που κάνουμε. Θα με δείτε σε πάρα πολλές δράσεις”.

“Νομίζω πως θα παίρνω ένα πολύ καλό lead in, δεν μπορώ να παίρνω περισσότερα” συμπλήρωσε, επίσης, η Κατερίνα Στικούδη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.

ΕΡΤ Κατερίνα Στικούδη

