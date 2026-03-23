Κατερίνα Καινούργιου: Ο τελικός της Eurovision είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω στη δουλειά
Την περίοδο που αναμένεται να επιστρέψει στην τηλεόραση μετά τη γέννηση της κόρης της αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου.
Η Κατερίνα Καινούργιου έδωσε στον αέρα της Super Κατερίνα το πρώτο χρονικό στίγμα για την επιστροφή της, συνδέοντάς το με τη διεξαγωγή της φετινής Eurovision.
«Πότε είναι η Eurovision;» ρώτησε αρχικά, για να πληροφορηθεί ότι ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.
Αμέσως μετά, προχώρησε στην αποκάλυψη: «Έλα ρε συ. Άρα θα είναι κοντά στις μέρες που επιστρέφω λογικά. Τι ωραία, οπότε θα τα δούμε όλα παρέα. Τέλεια. Και θα είμαι και σπίτι, θα τα χαζεύω… ».