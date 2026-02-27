MENOY

Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: Από τις δυσκολότερες στιγμές μου στην τηλεόραση, καθένας κρίνεται για αυτά που λέει

THESTIVAL TEAM

Το πρωί της Παρασκευής (27/2), η Κατερίνα Καινούργιου και η ομάδα της εκπομπής της σχολίασαν τις πρόσφατες αποκαλύψεις του Ανδρέα Μικρούτσικου για την προσωπική ζωή της Ελένη Μενεγάκη.

Η παρουσιάστρια, που συνεργάστηκε για χρόνια μαζί του στην πρωινή ζώνη, παραδέχθηκε ότι τα όσα ανέφερε την εξέπληξαν έντονα, ενώ έκανε και μια σύντομη, αιχμηρή αναφορά στα όσα είχε πει ο Μικρούτσικος σχετικά με τη δημοσιογράφο Όλγα Τρέμη.

«Εγώ έπαθα σοκ με αυτό που είπε για την Ελένη Μενεγάκη. Μπορεί να έχει γίνει αυτό, ναι. Εδώ δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ό,τι κι αν έχει γίνει, 30 χρόνια στο παρελθόν, εννοώ ότι να έχεις καλύψει έναν άνθρωπο, να τον έχεις στηρίξει, οτιδήποτε… Δεν ξέρω, εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό σε αυτό, αλλά εντάξει, ο καθένας…», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν είναι η πρώτη φορά όμως… και για μία πολύ γνωστή δημοσιογράφο είχε πει κάποια πράγματα τα οποία…», πρόσθεσε στην κουβέντα η Φρόσω Κυριαζή.

«Αυτό το ‘χα βιώσει εδώ με την Όλγα Τρέμη και ήταν απ’ τις δυσκολότερες στιγμές μου τηλεοπτικά. Τέλος πάντων, να είναι όλα καλά. Εμένα μ’ αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς αλλά όταν ο άλλος σου έχει εμπιστευτεί κάτι…», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Ανδρέας Μικρούτσικος Κατερίνα Καινούργιου

