Κατερίνα Καινούργιου: Εγώ δεν ήμουν σχολή Μενεγάκη, αλλά θυμάμαι να περιμένω να δω τη Γερμανού

Με αφορμή τη συνέντευξη της Ναταλίας Γερμανού στην κάμερα της Super Κατερίνα, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μία αποκάλυψη. Η διάσημη παρουσιάστρια υπογράμμισε το πόσο θαύμαζε από μικρή τη Ναταλία Γερμανού, ενώ αναφέρθηκε και στην γνωριμία τους, όταν ήταν ακόμη ρεπόρτερ.

Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Εγώ δεν ήμουν σχολή Μενεγάκη, όταν ήμουν μικρή. Μου άρεσε και η Μενεγάκη εννοείται, αλλά πάντα θυμάμαι να περιμένω τα Σαββατοκύριακα να δω τη Γερμανού που έκανε το Mega Star. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κι όταν την πρωτογνώρισα, όταν άρχισα να είμαι ρεπόρτερ. Τότε ήταν οι εποχές που βγαίναμε στο Villa Mercedes. Η Ναταλία δεν ήταν ποτέ κομπλεξική, δεν ήθελε να είναι μόνο με τοπ παρουσιαστές και όταν κάθισα δίπλα της ήταν για μένα ουάου, για ένα κοριτσάκι που ξεκινάει…»

Και πρόσθεσε: «Θαύμαζα και τον πατέρα της, παρακολουθούσα τις εκπομπές της. Λείπει μια εκπομπή σαν το «Η Γερμανού ξανάρχεται με πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Θα ήθελα τη Ναταλία να κάνει μία βραδινή εκπομπή με συνεντεύξεις».