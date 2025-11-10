Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού – Η πρώτη εμφάνιση στην εκπομπή μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) στην εκπομπή της, ντυμένη στα ροζ, λίγες ώρες αφότου αποκάλυψε ότι είναι έγκυος.

Το πλατό ήταν γεμάτο ροζ μπαλόνια ενώ και η ίδια εμφανίστηκε ντυμένη στα ροζ, αποκαλύπτοντας έτσι και το φύλο του μωρού που περιμένει.

«Καλημέρα, καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Παιδιά, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Όπως καταλαβαίνετε, φαίνεται το φύλο! Θα μιλήσω στους τηλεθεατές και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Ήταν κάτι που σκεφτόμουν πολύ καιρό να το πω και πώς πρέπει να το πω.

Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τον πρώτο καιρό, το καλοκαίρι ήμουν έγκυος, πολύ λίγο, άρχισε να φαίνεται από τα μαλλιά μου, από τα πρηξίματα, από τα νύχια που δεν βάφουμε μέχρι να περάσουν οι μήνες, αλλά ήταν πολύ νωρίς για να το μοιραστώ και η αλήθεια είναι καλό είναι εμείς οι γυναίκες να το μοιραζόμαστε μόνο με τους δικούς μας ανθρώπους στην αρχή, ίσως και μόνο με τον σύντροφό μας και να το μοιραζόμαστε όταν περάσουν οι πρώτοι μήνες. Από χθες έχω εισπράξει τόση θετική ενέργεια που είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα τέλεια, αλλά υπάρχει μια διαδικασία των απαραίτητων εξετάσεων. Φοβάσαι να γίνουν οι εξετάσεις, να πάνε όλα καλά. Είναι ένα διάστημα που καλό είναι μια γυναίκα να μην το λέει δημόσια, μέχρι να της πει ο γιατρός της ότι είναι όλα καλά. Και πάλι όμως μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης, κάθε μανούλα έχει άγχος μέχρι να κρατήσει το θαυματάκι της στην αγκαλιά της. Ευχαριστώ πολύ τους τηλεθεατές που με διακριτικότητα μου στέλνανε μηνύματα και μου ευχόντουσαν “με το καλό.

Νιώθω απίστευτα ευλογημένη, το ήθελα πολύ. Σέβομαι την οποιαδήποτε επιθυμία κάθε γυναίκας, κάποιες το θέλουν πολύ, κάποιες δεν το θέλουν καθόλου, σε κάποιες άλλες μπορεί να μην έρθει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι σήμερα για να γίνεις μανούλα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κυοφορείς ένα παιδάκι. Εγώ πέρασα ένα διάστημα στο οποίο έκανα προσπάθειες, με τη βοήθεια των γιατρών, εννοώ με ορμόνες, χωρίς να μπω στη δύσκολη διαδικασία που μπορεί να πάρεις τις βαριές ορμόνες… Ίσως το άγχος της δουλειάς δεν με άφηνε να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Το καλοκαίρι που αποφάσισα να ξεκουραστώ ήρθε ομαλά, από μόνο του. Και αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω στις γυναίκες. Ο Θεός ξέρει πότε θα το φέρει και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή», τόνισε.

«Εντάξει, μπέμπα περιμένω!», ανέφερε στο τέλος.