Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: “Ένα μικρό θαύμα είναι καθ’ οδόν”

Η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να επιβεβαιώσει τις φήμες περί εγκυμοσύνης, με την ίδια κάνοντας μια ανάρτηση στο instagram να γνωστοποιεί το χαρμόσυνο για την ίδια γεγονός.

«A little miracle on the way. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία μάλιστα επέλεξε στην φωτογραφία να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο με την φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Δίπλα της, ο σύντροφός της Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Για την ώρα η γνωστή παρουσιάστρια δεν έχει αποκαλύψει σε ποιο μήνα της εγκυμοσύνης της είναι.

