Ιωάννα Τούνη: “Της είπα να μην το κάνει” λέει ο δικηγόρος της μετά τη δημοσιοποίηση ενός από τους δύο που καταδικάστηκαν για το revenge porn

Η Ιωάννα Τούνη, το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου, είχε μια τυχαία συνάντηση σε μαγαζί της Θεσσαλονίκης με τον έναν εκ των ενόχων για το revenge porn.

Η επιχειρηματίας και influencer, μάλιστα, δημοσίευσε ένα βίντεο του συγκεκριμένου ανθρώπου, γνωστοποιώντας παράλληλα το όνομά του.

«Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου να γιορτάσουμε…και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το revenge porn video…ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με τρία χρόνια “φυλάκισης”. Φυσικά το μαγαζί δε μας χωρούσε και τους δυο!

Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δε συνέβη ποτέ! Οπότε, μόλις αποχώρησα εγώ και η παρέα μου», αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

Το πρωί του Σαββάτου 4 Απριλίου, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» αποκαλύπτοντας ότι προσπάθησε να την αποτρέψει από τη δημοσίευση του εν λόγω βίντεο, εξηγώντας τους λόγους που δεν επιτρέπεται ακόμη να δημοσιευθούν τα στοιχεία των δυο ενόχων.

«Πρέπει να υπάρχει άδεια της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής να γνωστοποιηθούν τα όνοματά τους και τα πρόσωπά τους. Με ρώτησε η κυρία Τούνη πριν ανεβάσει το βίντεο, η δική μου νομική συμβουλή ήταν στην παρούσα φάση, εφόσον δεν το επιτρέπει η εισαγγελική εντολή, ούτε το προβλέπει ο νόμος, να μη το κάνει. Δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα.

Προσπαθώ να βρω μια διάταξη για να μπορέσει η κυρία Τούνη να πει τα ονόματά τους. Προς το παρόν δε μπορώ να το κάνω… Δεν πρέπει να είμαστε σαν αυτούς που παραβίασαν τον νόμο. Το δικαστήριο δε μας έδωσε τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουμε τα ονόματά τους. Είμαστε ακόμα σε πρωτόδικη απόφαση… Αυτό που θέλει η κυρία Τούνη είναι έστω και μια μέρα να στερηθούν την ελευθερία τους, να πει τα ονόματά τους. Δε θέλει ούτε ένα ευρώ», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.