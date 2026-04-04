Ιωάννα Τούνη: Βγήκε στο ίδιο μαγαζί με έναν από τους καταδικασθέντες για το revenge porn – “Διασκέδαζε επιδεικτικά, ζήτησα να τον διώξουν”

Να γιορτάσει τη δικαίωσή της μετά την καταδίκη των κατηγορουμένων για το revenge porn βγήκε η Ιωάννα Τούνη, το βράδυ της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, όμως, η γνωστή influencer είδε έναν από τους δύο δράστες να διασκεδάζει στο ίδιο μαγαζί με εκείνη. Τότε, όπως ενημέρωσε τους followers της ζήτησε από τους υπεύθυνους του κέντρου διασκέδασης να τον διώξουν, κάτι που δεν έγινε, και εκείνη με την παρέα της αποχώρησαν.

«Σήμερα βγήκα για ποτό μαζί με την παρέα μου να γιορτάσουμε και στη διπλανή παρέα διασκέδαζε επιδεικτικά αυτός που τράβηξε το revenge porn video… Ναι! Αυτός που καταδικάστηκε με 3 χρόνια «φυλάκισης». Φυσικά το μαγαζί δεν μας χωρούσε και τους δύο! Ζήτησα πολλές φορές από τους υπεύθυνους στο μαγαζί να διώξουν αυτόν τον κακοποιό από δίπλα μου, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ… Οπότε μόλις αποχώρησα εγώ και η παρέα μου…» έγραψε η Ιωάννα Τούνη.

Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του revenge porn της Ιωάννας Τούνη κρίθηκαν ένοχοι. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, στον έναν κατηγορούμενο -πρώην σύντροφο της παθούσας που εμφανίζεται στο επίμαχο υλικό- επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών. Στον δεύτερο, ο οποίος φέρεται να κατέγραψε το βίντεο και στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, επιβλήθηκε ποινή τριών ετών με τριετή αναστολή. Το δικαστήριο αποφάσισε, επίσης, η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Βγαίνοντας από το δικαστήριο η Ιωάννα Τούνη ξέσπασε σε κλάματα, μιλώντας στις κάμερες. «είναι κακούργημα και το δικαστήριο έχει κρίνει ένοχους και τους δυο, εύχομαι να μπουν σύντομα στη φυλακή».

Οι φίλοι για μένα είναι οικογένεια μου, τους έχω διαλέξει και με έχουν διαλέξει πίσω. Νιώθω υπέροχα, θέλω να πάω να τους αγκαλιάσω και να περάσουμε υπέροχα με τα παιδιά. Το ότι φτάσαμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα και το ότι υπήρξε καταδίκη, όντως, δεν αναιρεί την πορεία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη» πρόσθεσε.