MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Iωάννα Μαλέσκου για Κατερίνα Καραβάτου: Για μας είναι όπως ήταν και πριν, μία εκπομπή απέναντί μας

|
THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, απαντώντας τόσο στα δημοσιεύματα που αφορούν το πρόσωπό της όσο και στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Αρχικά, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται κατά καιρούς οι δηλώσεις της, τόνισε: «Πολλές φορές τραβούν από τα μαλλιά, είτε δηλώσεις, είτε τοποθετήσεις, είτε πράγματα τα οποία τα λες με μια διάθεση Α και δίνονται διαφορετικές εκδοχές και ερμηνείες. Αυτό όμως είναι κάτι που τελικά είναι κομμάτι του παιχνιδιού, του προγράμματος… It’s okay». Ωστόσο ξεκαθάρισε πως τη δυσαρεστεί η αλλοίωση των λεγομένων της: «Δεν χαίρομαι όταν διαστρεβλώνουν αυτά τα οποία λέω».

Σε ερώτηση για πιθανές εμμονές εις βάρος της, απάντησε με χιούμορ αλλά και σαφήνεια: «Εμμονές προς το πρόσωπό μου; Εγώ θα τις χαρακτήριζα λατρεία. Δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας στην ψυχή του… Είμαι τόσο καθαρή και ξεκάθαρη σε αυτά τα οποία λέω, που αν κάτσω να αναλύσω ποιος λέει τι και γιατί μιλάει για μένα, πάει, το ’χασα το παιχνίδι».

Για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό και την είσοδο της Κατερίνας Καραβάτου το Σαββατοκύριακο σημείωσε: «Δεν είναι ακριβώς διαφορετική με την έννοια ότι υπάρχει ξανά μια εκπομπή απέναντί μας, με μία ομάδα την ίδια από ό,τι φαίνεται, το πρόσωπο έχει αλλάξει. Μικροαλλαγές πιθανώς στη θεματολογία. Για μας ως εκπομπή, είναι όπως ήταν και πριν. Μία εκπομπή απέναντί μας».

Τέλος, σχολιάζοντας τα σενάρια γύρω από την Ελένη Τσολάκη, δήλωσε: «Είναι λίγο αμήχανο και ιδιαίτερο να ακούγονται τέτοια πράγματα, ειδικά όταν υπάρχει ενεργό συμβόλαιο».

Ιωάννα Μαλέσκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Γερμανία: Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Υπέρταση: 4 στους 5 πάσχοντες δεν ρυθμίζουν την πίεσή τους – Καμπανάκι από τους ειδικούς

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής: Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τα κέρδη τους, εκφράζουμε τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους απεργούς λιμενεργάτες σε 20 λιμάνια της Μεσογείου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή με απόφαση του Εφετείου πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος για βιασμό εκδιδόμενης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

H Νεφέλη Τίτα αντί του Αλέξανδρου Γκιννή στη θέση του Σημαιοφόρου για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες