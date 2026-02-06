Iωάννα Μαλέσκου για Κατερίνα Καραβάτου: Για μας είναι όπως ήταν και πριν, μία εκπομπή απέναντί μας

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, απαντώντας τόσο στα δημοσιεύματα που αφορούν το πρόσωπό της όσο και στον τηλεοπτικό ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Αρχικά, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται κατά καιρούς οι δηλώσεις της, τόνισε: «Πολλές φορές τραβούν από τα μαλλιά, είτε δηλώσεις, είτε τοποθετήσεις, είτε πράγματα τα οποία τα λες με μια διάθεση Α και δίνονται διαφορετικές εκδοχές και ερμηνείες. Αυτό όμως είναι κάτι που τελικά είναι κομμάτι του παιχνιδιού, του προγράμματος… It’s okay». Ωστόσο ξεκαθάρισε πως τη δυσαρεστεί η αλλοίωση των λεγομένων της: «Δεν χαίρομαι όταν διαστρεβλώνουν αυτά τα οποία λέω».

Σε ερώτηση για πιθανές εμμονές εις βάρος της, απάντησε με χιούμορ αλλά και σαφήνεια: «Εμμονές προς το πρόσωπό μου; Εγώ θα τις χαρακτήριζα λατρεία. Δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας στην ψυχή του… Είμαι τόσο καθαρή και ξεκάθαρη σε αυτά τα οποία λέω, που αν κάτσω να αναλύσω ποιος λέει τι και γιατί μιλάει για μένα, πάει, το ’χασα το παιχνίδι».

Για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό και την είσοδο της Κατερίνας Καραβάτου το Σαββατοκύριακο σημείωσε: «Δεν είναι ακριβώς διαφορετική με την έννοια ότι υπάρχει ξανά μια εκπομπή απέναντί μας, με μία ομάδα την ίδια από ό,τι φαίνεται, το πρόσωπο έχει αλλάξει. Μικροαλλαγές πιθανώς στη θεματολογία. Για μας ως εκπομπή, είναι όπως ήταν και πριν. Μία εκπομπή απέναντί μας».

Τέλος, σχολιάζοντας τα σενάρια γύρω από την Ελένη Τσολάκη, δήλωσε: «Είναι λίγο αμήχανο και ιδιαίτερο να ακούγονται τέτοια πράγματα, ειδικά όταν υπάρχει ενεργό συμβόλαιο».