Η πιο τρομακτική σειρά του Netflix για την οποία μιλάνε όλοι

Αν το πρόγραμμά σας στερείται μιας πραγματικά απόκοσμης ιστορίας με συνεχείς ανατροπές, η νέα σειρά του Netflix με τίτλο «Κάτι πολύ κακό θα γίνει», έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, καλλιεργώντας μια αίσθηση ασταμάτητου φόβου και αγωνίας.

Η παραγωγή των οκτώ επεισοδίων έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση, κυρίως λόγω της συμμετοχής των δημιουργών της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things». Μιλάμε για τα αδέρφια Duffer, που τώρα εκτελούν χρέη εκτελεστικών παραγωγών. Ωστόσο, όσοι περιμένουν κάτι παρόμοιο με την επιτυχημένη σειρά επιστημονικής φαντασίας, ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσουν καθώς εδώ ο τρόμος είναι πιο σκοτεινός, κλειστοφοβικός και καθόλου παιδικός.

Μια δυσοίωνη διαδρομή προς τον γάμο

Η ιστορία ξεκινά τέσσερις ημέρες πριν από τον γάμο του Νίκι (Άνταμ Ντιμάρκο) και της Ρέιτσελ (Καμίλα Μορόνε). Το ζευγάρι ταξιδεύει οδικώς προς την απομονωμένη οικογενειακή κατοικία του γαμπρού που βρίσκεται σε ένα δάσος και που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μια κλειστή τελετή για τον γάμο τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς τον χιονισμένο προορισμό τους, μια σειρά από εξαιρετικά ανησυχητικά γεγονότα αρχίζει να εκτυλίσσεται. Η εύρεση ενός εγκαταλελειμμένου βρέφους σε ένα αυτοκίνητο και η συνάντηση με έναν αλλόκοτο ηλικιωμένο άνδρα είναι μόνο η αρχή. Η Ρέιτσελ, που είναι κάπως επιρρεπής στην παράνοια, κυριεύεται από ένα προαίσθημα που δεν μπορεί να αποβάλει πως κάτι πολύ κακό πρόκειται όντως να συμβεί.

Η «στοιχειωμένη» οικογένεια Κάνινγχαμ

Όταν το ζευγάρι φτάνει τελικά στο σπίτι των γονιών του Νίκι, ένα επιβλητικό οικοδόμημα με ατελείωτους διαδρόμους και ένα κεντρικό αίθριο, γίνεται σαφές ότι η οικογένειά του απέχει πολύ από αυτό που θεωρείται νορμάλ.

Ένα δυσοίωνο οικογενειακό πορτρέτο στην είσοδο, ταριχευμένα σκυλιά που «φυλούν» το χώρο και μια σειρά από αλλόκοτους συγγενείς συνθέτουν ένα σκηνικό τρόμου. Η αδελφή του Νίκι, που λέγεται Πόρσια, καλωσορίζει τη νύφη με μια τραυματική ιστορία από την παιδική τους ηλικία για τον «Συγγνώμη», έναν δολοφόνο που πιστεύει ότι η χαμένη σύζυγός του είναι παγιδευμένη στο σώμα μιας άλλης νύφης.

Η ένταση κλιμακώνεται όταν η Ρέιτσελ έρχεται αντιμέτωπη με την περίεργη μητέρα του Νίκι, Βικτόρια, και τον αφιλόξενο πατέρα του, Μπόρις. Το αποκορύφωμα έρχεται το επόμενο πρωί, όταν η Ρέιτσελ ανακαλύπτει μια γαμήλια πρόσκληση με ένα απειλητικό μήνυμα στο πίσω μέρος: «Μην τον παντρευτείς».

Μια ωδή στον τρόμο και την παράνοια

Αυτό που ακολουθεί είναι μια δαιδαλώδης και τρομακτική αφήγηση που συχνά αναγκάζει τον θεατή να στρέψει το βλέμμα του μακριά από την οθόνη. Οι ερμηνείες είναι εξαιρετικές, με την Καμίλα Μορόνε να ξεχωρίζει στο ρόλο της αγχωμένης νύφης που παλεύει να διατηρήσει την ψυχραιμία της ενώ ο τρόμος γύρω της διογκώνεται.

Η σειρά αποτελεί ένα υπόδειγμα κλιμάκωσης της αγωνίας, συνδυάζοντας το μαύρο χιούμορ με το οικογενειακό δράμα και την έντονη παράνοια. Με σαφείς επιρροές από κλασικές ταινίες τρόμου όπως είναι το «Μωρό της Ρόζμαρι», το «Κάτι πολύ κακό θα γίνει» υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία γεμάτη ανατροπές, καθώς η Ρέιτσελ προετοιμάζεται για έναν γάμο που φαίνεται καταδικασμένος από την αρχή.

