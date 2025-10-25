Γιούλη Τσαγκαράκη για τον ίντερσεξ ρόλο της ως “θεία Σταματίνα” στις “Σέρρες”: Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια

H Γιούλη Τσαγκαράκη που ενσαρκώνει έναν ίντερσεξ χαρακτήρα στη σειρά «Σέρρες» ως «θεία Σταματίνα», εξήγησε μετά την προβολή του ρόλου της στην τηλεόραση, πως δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια, που έλαβε.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 25 Οκτωβρίου για τη «θεία Σταματίνα», τονίζοντας πως επικεντρώνεται στη συναισθηματική διάσταση του χαρακτήρα που υποδύεται και όχι στην κριτική που δέχεται.

Ο ίντερσεξ ρόλος που ενσαρκώνει, αποτελεί μια από τις πρώτες σχετικές απεικονίσεις στην ελληνική τηλεόραση. Η ηθοποιός τόνισε πως το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του χαρακτήρα και στη μοναξιά του προσώπου που υποδύεται, επισημαίνοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής.

«Ο κόσμος αγκάλιασε τη σκηνή με τη θεία Σταματίνα στις Σέρρες και είμαι πολύ χαρούμενη. Εστίασα στη μοναξιά αυτής της γυναίκας, αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια για τον ιντερσέξ ρόλο μου στις Σέρρες, μένω στα θετικά», ανέφερε η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Στη συνέχεια, σχολίασε και την ερωτική σκηνή δύο αντρών στην ίδια σειρά, επισημαίνοντας τη συμβολή του δημιουργού, Γιώργου Καπουτζίδη στη διεύρυνση των κοινωνικών θεμάτων που προβάλλονται στην τηλεόραση. «Δεν έχω να πω κάτι για την ερωτική σκηνή των δύο ανδρών, έτσι ανοίγει όλα τα θέματα ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο καθένας είναι αυτό που είναι, καλό είναι να κοιτάμε εμείς πώς θα εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια και στη σωστή εκπαίδευση του κοινού», είπε η ηθοποιός.

Τι σημαίνει ο όρος «ίντερσεξ»

Ο όρος ίντερσεξ (ή διαφυλικός, σύμφωνα με την ελληνική απόδοση) περιγράφει τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου – όπως γεννητικά όργανα, ορμόνες ή χρωμοσωμικό προφίλ – τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές κατηγορίες «αρσενικό» ή «θηλυκό». Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ορατές από τη γέννηση ή να γίνουν αντιληπτές αργότερα στη ζωή. Ο όρος ίντερσεξ προτιμάται από την ίδια την κοινότητα, καθώς υπογραμμίζει τη φυσικότητα και την ποικιλία του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα στερεότυπα του φύλου.