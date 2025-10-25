MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γιούλη Τσαγκαράκη για τον ίντερσεξ ρόλο της ως “θεία Σταματίνα” στις “Σέρρες”: Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια

|
THESTIVAL TEAM

H Γιούλη Τσαγκαράκη που ενσαρκώνει έναν ίντερσεξ χαρακτήρα στη σειρά «Σέρρες» ως «θεία Σταματίνα», εξήγησε μετά την προβολή του ρόλου της στην τηλεόραση, πως δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια, που έλαβε.

Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 25 Οκτωβρίου για τη «θεία Σταματίνα», τονίζοντας πως επικεντρώνεται στη συναισθηματική διάσταση του χαρακτήρα που υποδύεται και όχι στην κριτική που δέχεται.

Ο ίντερσεξ ρόλος που ενσαρκώνει, αποτελεί μια από τις πρώτες σχετικές απεικονίσεις στην ελληνική τηλεόραση. Η ηθοποιός τόνισε πως το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στην ανθρώπινη πλευρά του χαρακτήρα και στη μοναξιά του προσώπου που υποδύεται, επισημαίνοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής.

«Ο κόσμος αγκάλιασε τη σκηνή με τη θεία Σταματίνα στις Σέρρες και είμαι πολύ χαρούμενη. Εστίασα στη μοναξιά αυτής της γυναίκας, αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Δεν με πειράζουν τα αρνητικά σχόλια για τον ιντερσέξ ρόλο μου στις Σέρρες, μένω στα θετικά», ανέφερε η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Στη συνέχεια, σχολίασε και την ερωτική σκηνή δύο αντρών στην ίδια σειρά, επισημαίνοντας τη συμβολή του δημιουργού, Γιώργου Καπουτζίδη στη διεύρυνση των κοινωνικών θεμάτων που προβάλλονται στην τηλεόραση. «Δεν έχω να πω κάτι για την ερωτική σκηνή των δύο ανδρών, έτσι ανοίγει όλα τα θέματα ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο καθένας είναι αυτό που είναι, καλό είναι να κοιτάμε εμείς πώς θα εξελιχθούμε σαν άνθρωποι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ορατότητα στην αλήθεια και στη σωστή εκπαίδευση του κοινού», είπε η ηθοποιός.

Τι σημαίνει ο όρος «ίντερσεξ»

Ο όρος ίντερσεξ (ή διαφυλικός, σύμφωνα με την ελληνική απόδοση) περιγράφει τα άτομα που γεννιούνται με χαρακτηριστικά φύλου – όπως γεννητικά όργανα, ορμόνες ή χρωμοσωμικό προφίλ – τα οποία δεν αντιστοιχούν πλήρως στις τυπικές κατηγορίες «αρσενικό» ή «θηλυκό». Οι διαφορές αυτές μπορεί να είναι ορατές από τη γέννηση ή να γίνουν αντιληπτές αργότερα στη ζωή. Ο όρος ίντερσεξ προτιμάται από την ίδια την κοινότητα, καθώς υπογραμμίζει τη φυσικότητα και την ποικιλία του ανθρώπινου σώματος, πέρα από τα στερεότυπα του φύλου.

Γιούλη Τσαγκαράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο – Θα τελεστεί με δημόσια δαπάνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κυρανάκης για το SMS για την οδική ασφάλεια: “Δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ – Καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων”

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: “Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί;”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αττική: Τέσσερις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αγία Βαρβάρα

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Έρευνα συνδέει την προγεννητική έκθεση στα λεπτά σωματίδια με τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 26 “καμπάνες” από την Τροχαία μέσα σε λίγες ώρες σε οδηγούς ταξί